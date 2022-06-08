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Президент Ирана сообщил Путину, что готов помочь в ситуации на Украине
Президент Ирана сообщил Путину, что готов помочь в ситуации на Украине - РИА Новости, 08.06.2022
Президент Ирана сообщил Путину, что готов помочь в ситуации на Украине
Президент Ирана Ибрахим Раиси в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что Тегеран готов применить свои возможности... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:33
2022-06-08T19:33
2022-06-08T23:26
в мире
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украина
тегеран (город)
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что Тегеран готов применить свои возможности для содействия в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине."Раиси, выразив надежду на скорейшее завершение украинского конфликта, отметил важность дипломатического урегулирования в этом вопросе", — также говорится в сообщении пресс-службы иранского президента.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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в мире, иран, украина, тегеран (город), владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс
19:33 08.06.2022 (обновлено: 23:26 08.06.2022)
Президент Ирана сообщил Путину, что готов помочь в ситуации на Украине
Президент Ирана Раиси сообщил Путину, что готов помочь в решении украинского конфликта