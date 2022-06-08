https://ria.ru/20220608/iran-1794098305.html

Президент Ирана сообщил Путину, что готов помочь в ситуации на Украине

Президент Ирана сообщил Путину, что готов помочь в ситуации на Украине - РИА Новости, 08.06.2022

Президент Ирана сообщил Путину, что готов помочь в ситуации на Украине

Президент Ирана Ибрахим Раиси в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что Тегеран готов применить свои возможности... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:33

2022-06-08T19:33

2022-06-08T23:26

в мире

иран

украина

тегеран (город)

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749969134_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_61f187249a64511862054e485beedd08.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что Тегеран готов применить свои возможности для содействия в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине."Раиси, выразив надежду на скорейшее завершение украинского конфликта, отметил важность дипломатического урегулирования в этом вопросе", — также говорится в сообщении пресс-службы иранского президента.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

иран

украина

тегеран (город)

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, украина, тегеран (город), владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс