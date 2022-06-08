https://ria.ru/20220608/iran-1794030082.html
Путин и президент Ирана выразили настрой на укрепление отношений двух стран
Путин и президент Ирана выразили настрой на укрепление отношений двух стран - РИА Новости, 08.06.2022
Путин и президент Ирана выразили настрой на укрепление отношений двух стран
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:49
2022-06-08T15:49
2022-06-08T15:49
политика
иран
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их укрепление, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-иранских отношений. Выражен обоюдный настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны также обсудили проблематику обеспечения региональной стабильности и безопасности. Подчеркивается, что, в частности, была подтверждена приверженность дальнейшей работе в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
https://ria.ru/20220608/iran-1793709175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иран, россия, владимир путин
Путин и президент Ирана выразили настрой на укрепление отношений двух стран
Президент Путин и глава Ирана Раиси выразили настрой на укрепление отношений двух стран
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их укрепление, сообщает
пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-иранских отношений. Выражен обоюдный настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили проблематику обеспечения региональной стабильности и безопасности. Подчеркивается, что, в частности, была подтверждена приверженность дальнейшей работе в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.