https://ria.ru/20220608/iran-1794030082.html

Путин и президент Ирана выразили настрой на укрепление отношений двух стран

Путин и президент Ирана выразили настрой на укрепление отношений двух стран - РИА Новости, 08.06.2022

Путин и президент Ирана выразили настрой на укрепление отношений двух стран

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:49

2022-06-08T15:49

2022-06-08T15:49

политика

иран

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их укрепление, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-иранских отношений. Выражен обоюдный настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны также обсудили проблематику обеспечения региональной стабильности и безопасности. Подчеркивается, что, в частности, была подтверждена приверженность дальнейшей работе в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

https://ria.ru/20220608/iran-1793709175.html

иран

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, иран, россия, владимир путин