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Путин и президент Ирана выразили настрой на укрепление отношений двух стран - РИА Новости, 08.06.2022
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Путин и президент Ирана выразили настрой на укрепление отношений двух стран
Путин и президент Ирана выразили настрой на укрепление отношений двух стран - РИА Новости, 08.06.2022
Путин и президент Ирана выразили настрой на укрепление отношений двух стран
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:49
2022-06-08T15:49
политика
иран
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их укрепление, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-иранских отношений. Выражен обоюдный настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны также обсудили проблематику обеспечения региональной стабильности и безопасности. Подчеркивается, что, в частности, была подтверждена приверженность дальнейшей работе в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
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политика, иран, россия, владимир путин
15:49 08.06.2022
 
Путин и президент Ирана выразили настрой на укрепление отношений двух стран

Президент Путин и глава Ирана Раиси выразили настрой на укрепление отношений двух стран

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их укрепление, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-иранских отношений. Выражен обоюдный настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили проблематику обеспечения региональной стабильности и безопасности. Подчеркивается, что, в частности, была подтверждена приверженность дальнейшей работе в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
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