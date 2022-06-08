https://ria.ru/20220608/integratsiya-1794100015.html

Процессы на рынке газа в Европе вынуждают Россию и КНР к большей интеграции

Процессы на рынке газа в Европе вынуждают Россию и КНР к большей интеграции - РИА Новости, 08.06.2022

Процессы на рынке газа в Европе вынуждают Россию и КНР к большей интеграции

Текущие процессы на европейском рынке - резкий рост цен на газ, вызванный формированием евразийского газового сверхрынка, и постепенное снижение спроса на него... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T20:00

2022-06-08T20:00

2022-06-08T20:00

экономика

природный газ

сжиженный природный газ

россия

китай

цены на нефть

рустам танкаев

александр фролов

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Текущие процессы на европейском рынке - резкий рост цен на газ, вызванный формированием евразийского газового сверхрынка, и постепенное снижение спроса на него - подталкивают Россию и Китай к большей экономической интеграции, говорится в обзоре информационно-аналитического центра ИнфоТЭК.Сейчас формируется мировой рынок природного газа и на базе региональных рынков складывается Евразийский сверхрынок, считают они, и именно данный процесс объясняет резкий рост цен на газ в Европе.Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона является премиальным, так как средние ценовые предложения и уровень спроса там, как правило, выше средних значений в Европе, отмечают аналитики. Рынок Азии ориентируется на долгосрочные контракты с поставщиками газа, предпочитая использовать для ценообразования нефтяную привязку. В условиях кризиса, начавшегося в 2021 году, эти обстоятельства делают азиатский рынок более устойчивым, чем в Европе, отмечают эксперты.Наиболее привлекательными странами на азиатском рынке газа, по мнению авторов обзора, являются Индия, Китай, Южная Корея и Япония.Хотя на данный момент у России нет возможности перенаправлять на восток газ из единой системы газоснабжения, но она появится в 2020-х годах с подписанием третьего трубопроводного контракта с Китаем. Кроме того, важны СПГ-проекты независимых российских поставщиков газа, ориентированные на АТР, заключают они.

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792638058.html

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китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, природный газ, сжиженный природный газ, россия, китай, цены на нефть, рустам танкаев, александр фролов, европа, евросоюз, санкции в отношении россии