Процессы на рынке газа в Европе вынуждают Россию и КНР к большей интеграции
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРезервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Текущие процессы на европейском рынке - резкий рост цен на газ, вызванный формированием евразийского газового сверхрынка, и постепенное снижение спроса на него - подталкивают Россию и Китай к большей экономической интеграции, говорится в обзоре информационно-аналитического центра ИнфоТЭК.
"Роль ЕС как значимого в мировом масштабе покупателя энергоресурсов в данный момент снижается. Под давлением экономических факторов европейцы сокращают спрос на голубое топливо. Перспективы этого направления поставок российского газа оказались под вопросом. Текущие процессы подталкивают Россию и Китай к еще большей экономической интеграции", - отмечают аналитики Рустам Танкаев и Александр Фролов в обзоре "Россия на газовом сверхрынке Евразии".
Сейчас формируется мировой рынок природного газа и на базе региональных рынков складывается Евразийский сверхрынок, считают они, и именно данный процесс объясняет резкий рост цен на газ в Европе.
Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона является премиальным, так как средние ценовые предложения и уровень спроса там, как правило, выше средних значений в Европе, отмечают аналитики. Рынок Азии ориентируется на долгосрочные контракты с поставщиками газа, предпочитая использовать для ценообразования нефтяную привязку. В условиях кризиса, начавшегося в 2021 году, эти обстоятельства делают азиатский рынок более устойчивым, чем в Европе, отмечают эксперты.
Наиболее привлекательными странами на азиатском рынке газа, по мнению авторов обзора, являются Индия, Китай, Южная Корея и Япония.
Хотя на данный момент у России нет возможности перенаправлять на восток газ из единой системы газоснабжения, но она появится в 2020-х годах с подписанием третьего трубопроводного контракта с Китаем. Кроме того, важны СПГ-проекты независимых российских поставщиков газа, ориентированные на АТР, заключают они.