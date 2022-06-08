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Процессы на рынке газа в Европе вынуждают Россию и КНР к большей интеграции - РИА Новости, 08.06.2022
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Процессы на рынке газа в Европе вынуждают Россию и КНР к большей интеграции
Процессы на рынке газа в Европе вынуждают Россию и КНР к большей интеграции - РИА Новости, 08.06.2022
Процессы на рынке газа в Европе вынуждают Россию и КНР к большей интеграции
Текущие процессы на европейском рынке - резкий рост цен на газ, вызванный формированием евразийского газового сверхрынка, и постепенное снижение спроса на него... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:00
2022-06-08T20:00
экономика
природный газ
сжиженный природный газ
россия
китай
цены на нефть
рустам танкаев
александр фролов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Текущие процессы на европейском рынке - резкий рост цен на газ, вызванный формированием евразийского газового сверхрынка, и постепенное снижение спроса на него - подталкивают Россию и Китай к большей экономической интеграции, говорится в обзоре информационно-аналитического центра ИнфоТЭК.Сейчас формируется мировой рынок природного газа и на базе региональных рынков складывается Евразийский сверхрынок, считают они, и именно данный процесс объясняет резкий рост цен на газ в Европе.Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона является премиальным, так как средние ценовые предложения и уровень спроса там, как правило, выше средних значений в Европе, отмечают аналитики. Рынок Азии ориентируется на долгосрочные контракты с поставщиками газа, предпочитая использовать для ценообразования нефтяную привязку. В условиях кризиса, начавшегося в 2021 году, эти обстоятельства делают азиатский рынок более устойчивым, чем в Европе, отмечают эксперты.Наиболее привлекательными странами на азиатском рынке газа, по мнению авторов обзора, являются Индия, Китай, Южная Корея и Япония.Хотя на данный момент у России нет возможности перенаправлять на восток газ из единой системы газоснабжения, но она появится в 2020-х годах с подписанием третьего трубопроводного контракта с Китаем. Кроме того, важны СПГ-проекты независимых российских поставщиков газа, ориентированные на АТР, заключают они.
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экономика, природный газ, сжиженный природный газ, россия, китай, цены на нефть, рустам танкаев, александр фролов, европа, евросоюз, санкции в отношении россии
20:00 08.06.2022
 

Процессы на рынке газа в Европе вынуждают Россию и КНР к большей интеграции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРезервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Текущие процессы на европейском рынке - резкий рост цен на газ, вызванный формированием евразийского газового сверхрынка, и постепенное снижение спроса на него - подталкивают Россию и Китай к большей экономической интеграции, говорится в обзоре информационно-аналитического центра ИнфоТЭК.
"Роль ЕС как значимого в мировом масштабе покупателя энергоресурсов в данный момент снижается. Под давлением экономических факторов европейцы сокращают спрос на голубое топливо. Перспективы этого направления поставок российского газа оказались под вопросом. Текущие процессы подталкивают Россию и Китай к еще большей экономической интеграции", - отмечают аналитики Рустам Танкаев и Александр Фролов в обзоре "Россия на газовом сверхрынке Евразии".
Сейчас формируется мировой рынок природного газа и на базе региональных рынков складывается Евразийский сверхрынок, считают они, и именно данный процесс объясняет резкий рост цен на газ в Европе.
Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона является премиальным, так как средние ценовые предложения и уровень спроса там, как правило, выше средних значений в Европе, отмечают аналитики. Рынок Азии ориентируется на долгосрочные контракты с поставщиками газа, предпочитая использовать для ценообразования нефтяную привязку. В условиях кризиса, начавшегося в 2021 году, эти обстоятельства делают азиатский рынок более устойчивым, чем в Европе, отмечают эксперты.
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Наиболее привлекательными странами на азиатском рынке газа, по мнению авторов обзора, являются Индия, Китай, Южная Корея и Япония.
Хотя на данный момент у России нет возможности перенаправлять на восток газ из единой системы газоснабжения, но она появится в 2020-х годах с подписанием третьего трубопроводного контракта с Китаем. Кроме того, важны СПГ-проекты независимых российских поставщиков газа, ориентированные на АТР, заключают они.
 
ЭкономикаПриродный газсжиженный природный газРоссияКитайЦены на нефтьРустам ТанкаевАлександр ФроловЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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