https://ria.ru/20220608/informatsiya-1794035615.html

СМИ: Киев не делится информацией, которая замедлит поставки оружия Западом

СМИ: Киев не делится информацией, которая замедлит поставки оружия Западом - РИА Новости, 08.06.2022

СМИ: Киев не делится информацией, которая замедлит поставки оружия Западом

Киев опасается, что Запад может замедлить поставки вооружений, и не хочет обнародовать данные, которые могут этому поспособствовать, пишет газета New York Times РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:08

2022-06-08T16:08

2022-06-08T18:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Киев опасается, что Запад может замедлить поставки вооружений, и не хочет обнародовать данные, которые могут этому поспособствовать, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников."Украина, по словам чиновников, хочет предоставлять картину силы как общественности, так и своим близким партнерам. Правительство не хочет делиться информацией, которая может говорить об ослаблении решимости и создать впечатление, что они (Украина) могут проиграть войну. По сути, украинские чиновники не хотят представлять информацию, которая подтолкнет США и других западных партнеров замедлить поставки оружия", — указывается в статье.Как отмечается в статье, США не имеют даже точной информации о потерях среди украинских войск. Все эти "информационные пробелы" у Вашингтона могут затруднить принятие администрацией Джо Байдена решений о том, как направлять военную помощь.Ранее США одобрили поставки реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов американскими ракетами по российской территории. В Кремле заявили, что к украинской стороне нет доверия, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Президент России ранее предупредил о последствиях в случае поставок Украине ракет дальнего действия. Москва будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились, предупредил Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220608/azovstal-1793748652.html

https://ria.ru/20220608/vzryv-1794000390.html

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сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский