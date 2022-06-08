https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1794112549.html

Годовая инфляция в России на 3 июня замедлилась до 17,02 процента

Годовая инфляция в России на 3 июня замедлилась до 17,02 процента - РИА Новости, 08.06.2022

Годовая инфляция в России на 3 июня замедлилась до 17,02 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,02% на 3 июня с 17,35% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T21:04

2022-06-08T21:04

2022-06-08T22:17

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

инфляция

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,02% на 3 июня с 17,35% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".В годовом выражении инфляция в России замедляется четвертую неделю подряд.В своем обзоре Минэкономразвития отмечает, что в мае 2022 года инфляция продолжила замедляться и в помесячном выражении составила 0,12% месяц к месяцу (1,56% месяц к месяцу в апреле). В годовом выражении инфляция замедлилась впервые с декабря 2021 года – до 17,1% в годовом выражении (с 17,83% год к году в апреле)."На замедление инфляции, помимо сезонных факторов, продолжило оказывать влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности. В результате на непродовольственные товары и услуги в отчетном месяце наблюдалась дефляция, на продовольственные товары рост цен замедлился", - следует из обзора министерства."В июне тенденция сохранилась – за неделю c 28 мая по 3 июня 2022 года зафиксирована околонулевая ценовая динамика (минус 0,01% после 0,00% неделей ранее). В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 3 июня составили 17,02% год к году", - добавили в Минэкономразвития.

https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793728544.html

https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1794098130.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция