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Власти Индии приказали снимать с авиарейсов пассажиров без масок - РИА Новости, 08.06.2022
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Туризм
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Власти Индии приказали снимать с авиарейсов пассажиров без масок
Власти Индии приказали снимать с авиарейсов пассажиров без масок - РИА Новости, 08.06.2022
Власти Индии приказали снимать с авиарейсов пассажиров без масок
Главное управление гражданской авиации Индии приказало авиакомпаниям снимать с рейса туристов, отказывающихся носить маски. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:15
2022-06-08T19:15
туризм
туризм
индия
новости - туризм
туристы
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн – РИА Новости. Главное управление гражданской авиации Индии приказало авиакомпаниям снимать с рейса туристов, отказывающихся носить маски."Если пассажир не соблюдает вышеуказанные инструкции даже после неоднократных предупреждений, он или она будут удалены из лайнера до вылета", – говорится в заявлении.Управление гражданской авиации отметило, что путешественник, который во время рейса отказывается надеть маску после неоднократных предупреждений, должен рассматриваться как "недисциплинированный пассажир". Управление дает авиакомпаниям право запрещать таким клиентам полеты на определенный период времени."Кроме того, операторы аэропортов должны взимать штрафы с лиц, нарушающих протоколы COVID-19", – отмечается в документе.Новые правила были приняты на фоне небольшого роста числа заболевших коронавирусом в Индии.Страна остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19.
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туризм, индия, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19
19:15 08.06.2022
 
Власти Индии приказали снимать с авиарейсов пассажиров без масок

В Индии пассажиров, не носящих маски в самолете, будут снимать с авиарейсов

CC BY-SA 2.0 / Martin Lewison / Interior of Indira Gandhi International AirportМеждународный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Martin Lewison / Interior of Indira Gandhi International Airport
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн – РИА Новости. Главное управление гражданской авиации Индии приказало авиакомпаниям снимать с рейса туристов, отказывающихся носить маски.
"Если пассажир не соблюдает вышеуказанные инструкции даже после неоднократных предупреждений, он или она будут удалены из лайнера до вылета", – говорится в заявлении.
Управление гражданской авиации отметило, что путешественник, который во время рейса отказывается надеть маску после неоднократных предупреждений, должен рассматриваться как "недисциплинированный пассажир". Управление дает авиакомпаниям право запрещать таким клиентам полеты на определенный период времени.
"Кроме того, операторы аэропортов должны взимать штрафы с лиц, нарушающих протоколы COVID-19", – отмечается в документе.
Новые правила были приняты на фоне небольшого роста числа заболевших коронавирусом в Индии.Страна остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19.
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