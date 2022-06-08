https://ria.ru/20220608/idlib-1793951895.html

Договоренности с Турцией по Идлибу выполняются медленно, заявил Лавров

Договоренности с Турцией по Идлибу выполняются медленно, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2022

Договоренности с Турцией по Идлибу выполняются медленно, заявил Лавров

Договорённости с Турцией по сирийскому Идлибу выполняются медленно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:43

2022-06-08T12:43

2022-06-08T12:43

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

сергей лавров

мевлют чавушоглу

турция

мид турции

сирия

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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Договорённости с Турцией по сирийскому Идлибу выполняются медленно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.Он подчеркнул, что Москва тесно сотрудничает с Анкарой по сирийской проблематике."Неоднократно на встречах президентов Эрдогана и Путина заключались конкретные договоренности, в том числе меморандум 19-го года, о котором сейчас Мевлют упомянул. Был еще меморандум, который касался необходимости решить проблему в идлибской зоне деэскалации. И в том, и в другой случае, конечно, медленно, осуществляются те договоренности, которые заключены в этих важных документах", - сказал Лавров.Министр добавил, что стороны разделяют поставленные там цели."Мы прекрасно понимаем озабоченности наших друзей в отношении тех угроз, которые создаются на их границах внешними силами, в том числе за счет подпитывания сепаратистских настроений на контролируемых незаконно находящимися в Сирии американскими подразделениями", - добавил Лавров.Он сообщил, что Москва также не драматизирует медленный прогресс на переговорах конституционного комитета в Женеве.

https://ria.ru/20220608/operatsiya-1793889644.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сергей лавров, мевлют чавушоглу, турция, мид турции, сирия, идлиб (мухафаза)