https://ria.ru/20220608/idlib-1793951895.html
Договоренности с Турцией по Идлибу выполняются медленно, заявил Лавров
Договоренности с Турцией по Идлибу выполняются медленно, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2022
Договоренности с Турцией по Идлибу выполняются медленно, заявил Лавров
Договорённости с Турцией по сирийскому Идлибу выполняются медленно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:43
2022-06-08T12:43
2022-06-08T12:43
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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сергей лавров
мевлют чавушоглу
турция
мид турции
сирия
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Договорённости с Турцией по сирийскому Идлибу выполняются медленно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.Он подчеркнул, что Москва тесно сотрудничает с Анкарой по сирийской проблематике."Неоднократно на встречах президентов Эрдогана и Путина заключались конкретные договоренности, в том числе меморандум 19-го года, о котором сейчас Мевлют упомянул. Был еще меморандум, который касался необходимости решить проблему в идлибской зоне деэскалации. И в том, и в другой случае, конечно, медленно, осуществляются те договоренности, которые заключены в этих важных документах", - сказал Лавров.Министр добавил, что стороны разделяют поставленные там цели."Мы прекрасно понимаем озабоченности наших друзей в отношении тех угроз, которые создаются на их границах внешними силами, в том числе за счет подпитывания сепаратистских настроений на контролируемых незаконно находящимися в Сирии американскими подразделениями", - добавил Лавров.Он сообщил, что Москва также не драматизирует медленный прогресс на переговорах конституционного комитета в Женеве.
https://ria.ru/20220608/operatsiya-1793889644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сергей лавров, мевлют чавушоглу, турция, мид турции, сирия, идлиб (мухафаза)
Договоренности с Турцией по Идлибу выполняются медленно, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: договоренности с Турцией по сирийскому Идлибу выполняются медленно
АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Договорённости с Турцией по сирийскому Идлибу выполняются медленно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Он подчеркнул, что Москва тесно сотрудничает с Анкарой по сирийской проблематике.
"Неоднократно на встречах президентов Эрдогана и Путина заключались конкретные договоренности, в том числе меморандум 19-го года, о котором сейчас Мевлют упомянул. Был еще меморандум, который касался необходимости решить проблему в идлибской зоне деэскалации. И в том, и в другой случае, конечно, медленно, осуществляются те договоренности, которые заключены в этих важных документах", - сказал Лавров.
Министр добавил, что стороны разделяют поставленные там цели.
"Мы прекрасно понимаем озабоченности наших друзей в отношении тех угроз, которые создаются на их границах внешними силами, в том числе за счет подпитывания сепаратистских настроений на контролируемых незаконно находящимися в Сирии
американскими подразделениями", - добавил Лавров.
Он сообщил, что Москва также не драматизирует медленный прогресс на переговорах конституционного комитета в Женеве
.