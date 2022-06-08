https://ria.ru/20220608/grazhdanstvo-1793961808.html
На Украине внесли семь петиций о непредоставлении гражданства Невзорову*
На Украине внесли семь петиций о непредоставлении гражданства Невзорову* - РИА Новости, 08.06.2022
На Украине внесли семь петиций о непредоставлении гражданства Невзорову*
Семь петиций о непредоставлении российскому журналисту Александру Невзорову* зарегистрированы в среду на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:10
2022-06-08T13:10
2022-06-08T13:10
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Семь петиций о непредоставлении российскому журналисту Александру Невзорову* зарегистрированы в среду на сайте офиса Владимира Зеленского.Петиции внесены разными гражданами. В одних призывают не предоставлять гражданство Украины именно Невзорову*, в других – предлагают отказывать всем гражданам РФ и ему в частности."В предоставлении гражданства Украины всем без исключения россиянам отказывать и даже не рассматривать причины их обращения. В обращении А. Невзорова* и его жены, должно быть отказано. Это должно произойти показательно и с пояснениями, с обязательным освещением в СМИ", - говорится в тексте одной из таких петиций.Под каждой из петиций пока значатся не более нескольких десятков голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.На прошлой неделе советник главы украинского МВД Антон Геращенко сообщил, что Зеленский предоставил гражданство Невзорову* и его жене "за выдающиеся заслуги" перед Украиной. Украинское издание "Сегодня" сообщало со ссылкой на источники в кабмине, что Невзоров* и его супруга Лидия получили гражданство Украины еще 21 мая. Тогда данное СМИ отметило, что документ не был опубликован. Позже секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Невзоров* действительно обращался за получением гражданства, но оно ему пока не предоставлено.В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова* за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220607/rozysk-1793861564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, александр невзоров, иноагенты
На Украине внесли семь петиций о непредоставлении гражданства Невзорову*
Семь петиций о непредоставлении гражданства Украины Невзорову внесли на сайт Зеленского
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Семь петиций о непредоставлении российскому журналисту Александру Невзорову* зарегистрированы в среду на сайте офиса Владимира Зеленского.
Петиции внесены разными гражданами. В одних призывают не предоставлять гражданство Украины
именно Невзорову*, в других – предлагают отказывать всем гражданам РФ
и ему в частности.
"В предоставлении гражданства Украины всем без исключения россиянам отказывать и даже не рассматривать причины их обращения. В обращении А. Невзорова* и его жены, должно быть отказано. Это должно произойти показательно и с пояснениями, с обязательным освещением в СМИ", - говорится в тексте одной из таких петиций.
Под каждой из петиций пока значатся не более нескольких десятков голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.
На прошлой неделе советник главы украинского МВД Антон Геращенко
сообщил, что Зеленский предоставил гражданство Невзорову* и его жене "за выдающиеся заслуги" перед Украиной. Украинское издание "Сегодня" сообщало со ссылкой на источники в кабмине, что Невзоров* и его супруга Лидия получили гражданство Украины еще 21 мая. Тогда данное СМИ отметило, что документ не был опубликован. Позже секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов
сообщил, что Невзоров* действительно обращался за получением гражданства, но оно ему пока не предоставлено.
В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова* за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил.
* СМИ, выполняющее функции иноагента