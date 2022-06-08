https://ria.ru/20220608/granitsa-1794090628.html
СМИ: финские военные арендуют землю для укрепления границы с Россией
СМИ: финские военные арендуют землю для укрепления границы с Россией - РИА Новости, 08.06.2022
СМИ: финские военные арендуют землю для укрепления границы с Россией
Силы обороны Финляндии заключают с владельцами земли, граничащей с Россией, соглашения об аренде для строительства укреплений, сообщает в среду газета Helsingin РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:58
2022-06-08T18:58
2022-06-08T18:58
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 июн — РИА Новости. Силы обороны Финляндии заключают с владельцами земли, граничащей с Россией, соглашения об аренде для строительства укреплений, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat.Ежегодно землевладельцам в различных частях Финляндии направляется до 100 писем с предложением аренды, уточняет издание.За подписание соглашения будет уплачен взнос в 750 евро. Кроме того, Силы обороны будут выплачивать компенсацию землевладельцам в соответствии с площадью участка - около 5 тысяч евро за гектар, сообщает газета."Если землевладелец не хочет заключать соглашение, ничего не последует. Силы обороны не будут заходить на чью-либо землю без разрешения", - приводит издание цитату представителя Сил обороны Саули Хонгисто.Уточняется, что предлагаемые военными цены являются хорошей компенсацией.Например, по данным Maaseudun Tulevaisuus (издание сельскохозяйственной тематики), рыночная цена продажи за гектар в 2019 году в столичном регионе составила около 5 100 евро, а в Лапландии - 770 евро.Представитель Сил обороны отметил, что в аренде земли нет ничего нового, и эта практика применялась ранее в других регионах Финляндии, не граничащих с Россией.
https://ria.ru/20220607/nato-1793771094.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, лапландия, граница
СМИ: финские военные арендуют землю для укрепления границы с Россией
HS: финские военные арендуют землю на границе с Россией для строительства укреплений