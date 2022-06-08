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Германия расширит военный контингент в Литве, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.06.2022
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Германия расширит военный контингент в Литве, сообщили СМИ
Германия расширит военный контингент в Литве, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.06.2022
Германия расширит военный контингент в Литве, сообщили СМИ
Германия расширит контингент в Литве, направив дополнительно 500 военных, для усиления восточного фланга НАТО, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:45
2022-06-08T17:54
в мире
германия
олаф шольц
литва
восточная европа
нато
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Германия расширит контингент в Литве, направив дополнительно 500 военных, для усиления восточного фланга НАТО, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По информации агентства, шаг ФРГ может создать базу для более масштабного решения лидеров стран НАТО по расширению присутствия сил альянса в Восточной Европе.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия готова "значительно" усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве.
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в мире, германия, олаф шольц, литва, восточная европа, нато
17:45 08.06.2022 (обновлено: 17:54 08.06.2022)
 
Германия расширит военный контингент в Литве, сообщили СМИ

Bloomberg: Германия расширит контингент в Литве, направив дополнительно 500 военных

© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты армии Бундесвера
Солдаты армии Бундесвера - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Солдаты армии Бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Германия расширит контингент в Литве, направив дополнительно 500 военных, для усиления восточного фланга НАТО, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По информации агентства, шаг ФРГ может создать базу для более масштабного решения лидеров стран НАТО по расширению присутствия сил альянса в Восточной Европе.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия готова "значительно" усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве.
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В миреГерманияОлаф ШольцЛитваВосточная ЕвропаНАТО
 
 
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