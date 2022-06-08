https://ria.ru/20220608/germaniya-1794074204.html

Германия расширит военный контингент в Литве, сообщили СМИ

Германия расширит военный контингент в Литве, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.06.2022

Германия расширит военный контингент в Литве, сообщили СМИ

Германия расширит контингент в Литве, направив дополнительно 500 военных, для усиления восточного фланга НАТО, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:45

2022-06-08T17:45

2022-06-08T17:54

в мире

германия

олаф шольц

литва

восточная европа

нато

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Германия расширит контингент в Литве, направив дополнительно 500 военных, для усиления восточного фланга НАТО, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По информации агентства, шаг ФРГ может создать базу для более масштабного решения лидеров стран НАТО по расширению присутствия сил альянса в Восточной Европе.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия готова "значительно" усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве.

https://ria.ru/20220608/vooruzheniya-1794024270.html

германия

литва

восточная европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, олаф шольц, литва, восточная европа, нато