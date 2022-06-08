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Пресс-секретарь Белого дома перепутала Бразилию и Венесуэлу
Пресс-секретарь Белого дома перепутала Бразилию и Венесуэлу - РИА Новости, 08.06.2022
Пресс-секретарь Белого дома перепутала Бразилию и Венесуэлу
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер перепутала на брифинге Бразилию и Венесуэлу. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T00:37
2022-06-08T00:37
2022-06-08T00:37
в мире
бразилия
венесуэла
сша
хуан гуаидо
жаир болсонару
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер перепутала на брифинге Бразилию и Венесуэлу."США продолжают признавать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - сказала Жан-Пьер на брифинге.Так она ответила на просьбу журналиста подтвердить сообщения о том, что президент Бразилии Жаир Болсонару поставил условием своего участия в проводимом США саммите Америк отсутствие некоторых тем в повестке лидера США. В частности, по данным СМИ, Болсонару хочет, чтобы Байден воздержался от критики вырубки лесов в Амазонии и от предупреждений в адрес бразильского лидера о том, чтобы он не ставил под сомнение надежность избирательной системы латиноамериканской страны.Жан-Пьер заявила, что подтвердить эти сообщения не может, добавив, что представители Гуаидо не будут участвовать в официальной части саммита, но смогут присутствовать на мероприятиях форума. О Венесуэле журналист не спрашивал.
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в мире, бразилия, венесуэла, сша, хуан гуаидо, жаир болсонару
Пресс-секретарь Белого дома перепутала Бразилию и Венесуэлу
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер перепутала Бразилию и Венесуэлу