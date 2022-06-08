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С начала года провели газ жителям 484 сел и деревень МО
С начала года провели газ жителям 484 сел и деревень МО - РИА Новости, 08.06.2022
С начала года провели газ жителям 484 сел и деревень МО
Проект "Социальная газификация" с начала 2022 года охватил еще 12 тысяч жителей Московской области. Более 500 километров труб протянули к 484 селам и деревням... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:35
2022-06-08T19:35
2022-06-08T19:35
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Проект "Социальная газификация" с начала 2022 года охватил еще 12 тысяч жителей Московской области. Более 500 километров труб протянули к 484 селам и деревням региона, сообщил телеканал "360".Сейчас трубы прокладывают в 200 населенных пунктах.Это можно сделать онлайн, в МФЦ или в ближайшем офисе "Мособлгаза".В целом программа охватила уже 1607 сел и деревень Московской области, в которых проживают почти 50 тысяч жителей.
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московская область (подмосковье), мособлгаз