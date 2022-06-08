https://ria.ru/20220608/gaz-1794059681.html

Вучич описал "адский" сценарий для Европы без российского газа

Вучич описал "адский" сценарий для Европы без российского газа - РИА Новости, 08.06.2022

Вучич описал "адский" сценарий для Европы без российского газа

Президент Сербии Александр Вучич описал худший сценарий для ЕС в случае остановки поставок газа из России и роста цен на электроэнергию, которые станут "адом... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:06

2022-06-08T17:06

2022-06-08T17:59

александр вучич

сербия

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БЕЛГРАД, 8 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич описал худший сценарий для ЕС в случае остановки поставок газа из России и роста цен на электроэнергию, которые станут "адом для всех".На прошлой неделе он заявил, что 10 июня ожидается подписание договора о снабжении газом, но не уточнил с кем и не привел подробностей. Сегодня он прибыл в северомакедонский Охрид, где рассказал журналистам, что Белград сейчас активно заполняет подземное хранилище (ПХГ) газа Банатски-Двор."Мы хотим также как можно раньше начать закачку 500 миллионов кубических метров в хранилище газа в Венгрии, на сегодняшний день у нас есть 197 миллионов кубометров в сербской части ПХГ Банатски-Двор. Можем выкачивать оттуда не больше пяти миллионов кубометров в сутки, из венгерского газохранилища — до шести миллионов кубометров, а наш расход в январе — феврале составляет 14 миллионов кубометров в сутки", — уточнил сербский лидер.Он добавил, что договор с Венгрией на хранение газа обойдется в 600 миллионов евро."Худший сценарий для всех, если россияне по какой-либо причине остановят поставки газа в Европу — не нам, в Европу. Или потому, что кто-то не заплатит в рублях, или не захочет, есть разные варианты. <…> При нехватке газа цена электроэнергии поднимается до 320-350 евро за мегаватт — это ад для всех", — считает Вучич.По его словам, прекращение поставок газа из России повлечет нехватку электричества не только на Балканах, но и во всей Европе."Когда не станет газа, вы не сможете снабжать газовые теплоэлектростанции. Например, в Нови-Саде и Панчево, где ежедневно расходуется 2,8 миллиона кубических метров газа зимой, а должны будете производить новые мегаватты электроэнергии", — отметил сербский лидер.Он подчеркнул, что это в первую очередь финансовый вопрос."Если купите миллион кубометров газа по (ожидаемой рыночной. — Прим. ред.) цене в пять тысяч долларов за тысячу кубометров, это уже пять миллионов долларов в день, а если купите пять миллионов кубометров, это уже 25 миллионов долларов в день, за три месяца это два миллиарда 250 миллионов евро. Кто за это заплатит?" — поинтересовался Вучич.Единственным поставщиком газа в Сербию является Россия, и переговоры о новом контракте вошли в финальную стадию после телефонного разговора Вучича с российским лидером Владимиром Путиным 29 мая. По словам сербского лидера, Москва и Белград смогли договориться о принципиальных положениях нового документа на три года, детали еще предстоит обсудить с "Газпромом". По его словам, речь идет о дополнительных 800 миллионах кубометров газа в год к уже согласованным 2,2 миллиарда кубометров. Вучич уточнял, что для расчета стоимости будет применяться нефтяная формула и цена для Белграда будет одной из самых благоприятных — приблизительно в три раза меньше рыночной, до 410 долларов за тысячу кубометров. Стороны также обсудили увеличение объемов газохранилищ в Сербии.Договор "Србиягаза" с "Газпромом" о поставках шести миллионов кубометров газа в сутки по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. При этом страна в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров газа в год по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января 2021 года.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

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Варвара Скокшина

александр вучич, сербия, россия, европа, газпром, турецкий поток, в мире