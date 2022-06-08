Рейтинг@Mail.ru
Очевидец: ВСУ обстреляли Рубежное, предположительно, из американских гаубиц - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/gaubitsy-1794099408.html
Очевидец: ВСУ обстреляли Рубежное, предположительно, из американских гаубиц
Очевидец: ВСУ обстреляли Рубежное, предположительно, из американских гаубиц - РИА Новости, 08.06.2022
Очевидец: ВСУ обстреляли Рубежное, предположительно, из американских гаубиц
Украинские военные обстреляли в среду город Рубежное в Луганской Народной республике из дальнобойной артиллерии, предположительно, из американских гаубиц M777,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:42
2022-06-08T19:42
специальная военная операция на украине
рубежное
луганская народная республика
сша
вооружения
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788861553_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3efca44934c9d0bbc7e65efb930a793.jpg
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли в среду город Рубежное в Луганской Народной республике из дальнобойной артиллерии, предположительно, из американских гаубиц M777, сообщил РИА Новости представитель одной из силовых структур, ставший свидетелем обстрела."На наших глазах обстреляли блокпост военной комендатуры ЛНР на въезде в Рубежное, а также городской рынок", - рассказал РИА Новости силовик.По его словам, местные жители, которые в последние дни были заметны на улицах города, - мели улицы, разбирали завалы - предпочли прятаться в убежищах и подъездах. Исчезли с улиц и автомобили.По его словам, сейчас специалисты изучают фрагменты снарядов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/obstrel-1793858019.html
рубежное
луганская народная республика
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788861553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_368ca152693d789f5c7372efe80dbf1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рубежное, луганская народная республика, сша, вооружения, украина
19:42 08.06.2022
 
Очевидец: ВСУ обстреляли Рубежное, предположительно, из американских гаубиц

Очевидец рассказал об обстреле Рубежного, предположительно, из американских гаубиц M777

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину
155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley
155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли в среду город Рубежное в Луганской Народной республике из дальнобойной артиллерии, предположительно, из американских гаубиц M777, сообщил РИА Новости представитель одной из силовых структур, ставший свидетелем обстрела.
"На наших глазах обстреляли блокпост военной комендатуры ЛНР на въезде в Рубежное, а также городской рынок", - рассказал РИА Новости силовик.
По его словам, местные жители, которые в последние дни были заметны на улицах города, - мели улицы, разбирали завалы - предпочли прятаться в убежищах и подъездах. Исчезли с улиц и автомобили.
"Рубежное и раньше обстреливалось со стороны Лисичанска, но по дальности пораженных объектов и точности стрельбы можно предположить, что это какое-то новое оружие, возможно, американские гаубицы M777", - предположил очевидец.
По его словам, сейчас специалисты изучают фрагменты снарядов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях в Латвии - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 21:36Специальная военная операция на Украине
Киев обстреливает из гаубиц НАТО приграничные районы России
 
Специальная военная операция на УкраинеРубежноеЛуганская Народная РеспубликаСШАВооруженияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала