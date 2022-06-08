https://ria.ru/20220608/gaubitsy-1794099408.html

Очевидец: ВСУ обстреляли Рубежное, предположительно, из американских гаубиц

Очевидец: ВСУ обстреляли Рубежное, предположительно, из американских гаубиц - РИА Новости, 08.06.2022

Очевидец: ВСУ обстреляли Рубежное, предположительно, из американских гаубиц

Украинские военные обстреляли в среду город Рубежное в Луганской Народной республике из дальнобойной артиллерии, предположительно, из американских гаубиц M777,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:42

2022-06-08T19:42

2022-06-08T19:42

специальная военная операция на украине

рубежное

луганская народная республика

сша

вооружения

украина

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли в среду город Рубежное в Луганской Народной республике из дальнобойной артиллерии, предположительно, из американских гаубиц M777, сообщил РИА Новости представитель одной из силовых структур, ставший свидетелем обстрела."На наших глазах обстреляли блокпост военной комендатуры ЛНР на въезде в Рубежное, а также городской рынок", - рассказал РИА Новости силовик.По его словам, местные жители, которые в последние дни были заметны на улицах города, - мели улицы, разбирали завалы - предпочли прятаться в убежищах и подъездах. Исчезли с улиц и автомобили.По его словам, сейчас специалисты изучают фрагменты снарядов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/obstrel-1793858019.html

рубежное

луганская народная республика

сша

украина

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рубежное, луганская народная республика, сша, вооружения, украина