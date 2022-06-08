Очевидец: ВСУ обстреляли Рубежное, предположительно, из американских гаубиц
Очевидец рассказал об обстреле Рубежного, предположительно, из американских гаубиц M777
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley
155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли в среду город Рубежное в Луганской Народной республике из дальнобойной артиллерии, предположительно, из американских гаубиц M777, сообщил РИА Новости представитель одной из силовых структур, ставший свидетелем обстрела.
По его словам, местные жители, которые в последние дни были заметны на улицах города, - мели улицы, разбирали завалы - предпочли прятаться в убежищах и подъездах. Исчезли с улиц и автомобили.
"Рубежное и раньше обстреливалось со стороны Лисичанска, но по дальности пораженных объектов и точности стрельбы можно предположить, что это какое-то новое оружие, возможно, американские гаубицы M777", - предположил очевидец.
По его словам, сейчас специалисты изучают фрагменты снарядов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.