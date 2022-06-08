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Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы - РИА Новости, 08.06.2022
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Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы
Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы - РИА Новости, 08.06.2022
Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы
Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы с запчастями и боеприпасами, сообщило в среду министерство обороны королевства. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:52
2022-06-08T09:52
в мире
василий небензя
норвегия
украина
россия
оон
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МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы с запчастями и боеприпасами, сообщило в среду министерство обороны королевства."Норвегия передала Украине 22 артиллерийских орудия М109 с запасными частями, а также артиллерийские боеприпасы… Украина запросила этот вид поддержки вооружений", - приводятся в сообщении слова министра обороны Бьёрна Арильда Грама.Отмечается, что вооруженные силы Норвегии некоторое время назад заменили артиллерийские орудия M109 с гаубицей калибра 155 мм новой артиллерией из Южной Кореи, и 22 установки из старых запасов переданы Украине. Обучение военнослужащих проходило в Германии при участии норвежской стороны.Минобороны РФ накануне сообщило, что российские артиллеристы уничтожили одну переданную Норвегией 155-мм самоходную установку М109А3.Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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в мире, василий небензя, норвегия, украина, россия, оон
09:52 08.06.2022
 
Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы

Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы с запчастями и боеприпасами

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы с запчастями и боеприпасами, сообщило в среду министерство обороны королевства.
"Норвегия передала Украине 22 артиллерийских орудия М109 с запасными частями, а также артиллерийские боеприпасы… Украина запросила этот вид поддержки вооружений", - приводятся в сообщении слова министра обороны Бьёрна Арильда Грама.
Отмечается, что вооруженные силы Норвегии некоторое время назад заменили артиллерийские орудия M109 с гаубицей калибра 155 мм новой артиллерией из Южной Кореи, и 22 установки из старых запасов переданы Украине. Обучение военнослужащих проходило в Германии при участии норвежской стороны.
Минобороны РФ накануне сообщило, что российские артиллеристы уничтожили одну переданную Норвегией 155-мм самоходную установку М109А3.
Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя.
155-мм гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 12:17В России
ВС России уничтожили на Украине гаубицы из США и Норвегии
 
В миреВасилий НебензяНорвегияУкраинаРоссияООН
 
 
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