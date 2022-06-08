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Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы
Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы - РИА Новости, 08.06.2022
Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы
Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы с запчастями и боеприпасами, сообщило в среду министерство обороны королевства. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:52
2022-06-08T09:52
2022-06-08T09:52
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василий небензя
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МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы с запчастями и боеприпасами, сообщило в среду министерство обороны королевства."Норвегия передала Украине 22 артиллерийских орудия М109 с запасными частями, а также артиллерийские боеприпасы… Украина запросила этот вид поддержки вооружений", - приводятся в сообщении слова министра обороны Бьёрна Арильда Грама.Отмечается, что вооруженные силы Норвегии некоторое время назад заменили артиллерийские орудия M109 с гаубицей калибра 155 мм новой артиллерией из Южной Кореи, и 22 установки из старых запасов переданы Украине. Обучение военнослужащих проходило в Германии при участии норвежской стороны.Минобороны РФ накануне сообщило, что российские артиллеристы уничтожили одну переданную Норвегией 155-мм самоходную установку М109А3.Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя.
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/vs-1793696136.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, василий небензя, норвегия, украина, россия, оон
Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы
Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы с запчастями и боеприпасами