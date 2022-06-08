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У сестры Фриске обнаружили онкологию - РИА Новости, 08.06.2022
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Шоубиз
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У сестры Фриске обнаружили онкологию
У сестры Фриске обнаружили онкологию - РИА Новости, 08.06.2022
У сестры Фриске обнаружили онкологию
Двоюродная сестра Натальи и Жанны Фриске Татьяна Гончаренко снова заболела онкологией, об этом в своих социальных сетях сообщила Наталья. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:07
2022-06-08T12:07
шоубиз
жанна фриске
дмитрий шепелев
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Двоюродная сестра Натальи и Жанны Фриске Татьяна Гончаренко снова заболела онкологией, об этом в своих социальных сетях сообщила Наталья. Рак груди ей поставили 11 лет назад, тогда девушке удалось справиться с диагнозом, однако болезнь вернулась. Татьяна проживает на Украине. Родная сестра Натальи Жанна Фриске также скончалась от онкологии в 2015 году. У нее остался сын Платон, который воспитывается отцом Дмитрием Шепелевым. Сама Наталья впервые стала матерью два месяца назад, у нее родилась дочка Луна.
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жанна фриске, дмитрий шепелев, украина
12:07 08.06.2022
 
У сестры Фриске обнаружили онкологию

У сестры Жанны и Натальи Фриске обнаружили онкологию

© Фото : Правительство Оренбургской областиНовое оборудование в Оренбургском онкодиспансере
Новое оборудование в Оренбургском онкодиспансере - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : Правительство Оренбургской области
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Двоюродная сестра Натальи и Жанны Фриске Татьяна Гончаренко снова заболела онкологией, об этом в своих социальных сетях сообщила Наталья.
Рак груди ей поставили 11 лет назад, тогда девушке удалось справиться с диагнозом, однако болезнь вернулась. Татьяна проживает на Украине.

"Случился рецидив, причем не просто, а с метастазами в позвоночник и печень. Мы сейчас ищем любые способы помощи ей: как финансовые, так и возможность перевезти ее в Россию. Сейчас мы пока узнаем это, либо, если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль. Девочка еще молода, девочка очень хочет жить", – сказала Фриске.

Родная сестра Натальи Жанна Фриске также скончалась от онкологии в 2015 году. У нее остался сын Платон, который воспитывается отцом Дмитрием Шепелевым. Сама Наталья впервые стала матерью два месяца назад, у нее родилась дочка Луна.
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