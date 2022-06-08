https://ria.ru/20220608/friske-1793934331.html

У сестры Фриске обнаружили онкологию

У сестры Фриске обнаружили онкологию - РИА Новости, 08.06.2022

У сестры Фриске обнаружили онкологию

Двоюродная сестра Натальи и Жанны Фриске Татьяна Гончаренко снова заболела онкологией, об этом в своих социальных сетях сообщила Наталья. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:07

2022-06-08T12:07

2022-06-08T12:07

шоубиз

жанна фриске

дмитрий шепелев

украина

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Двоюродная сестра Натальи и Жанны Фриске Татьяна Гончаренко снова заболела онкологией, об этом в своих социальных сетях сообщила Наталья. Рак груди ей поставили 11 лет назад, тогда девушке удалось справиться с диагнозом, однако болезнь вернулась. Татьяна проживает на Украине. Родная сестра Натальи Жанна Фриске также скончалась от онкологии в 2015 году. У нее остался сын Платон, который воспитывается отцом Дмитрием Шепелевым. Сама Наталья впервые стала матерью два месяца назад, у нее родилась дочка Луна.

https://ria.ru/20220608/noskov-1793917952.html

украина

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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Роман Харрасов

жанна фриске, дмитрий шепелев, украина