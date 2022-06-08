https://ria.ru/20220608/friske-1793934331.html
У сестры Фриске обнаружили онкологию
У сестры Фриске обнаружили онкологию - РИА Новости, 08.06.2022
У сестры Фриске обнаружили онкологию
Двоюродная сестра Натальи и Жанны Фриске Татьяна Гончаренко снова заболела онкологией, об этом в своих социальных сетях сообщила Наталья. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:07
2022-06-08T12:07
2022-06-08T12:07
шоубиз
жанна фриске
дмитрий шепелев
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Двоюродная сестра Натальи и Жанны Фриске Татьяна Гончаренко снова заболела онкологией, об этом в своих социальных сетях сообщила Наталья. Рак груди ей поставили 11 лет назад, тогда девушке удалось справиться с диагнозом, однако болезнь вернулась. Татьяна проживает на Украине. Родная сестра Натальи Жанна Фриске также скончалась от онкологии в 2015 году. У нее остался сын Платон, который воспитывается отцом Дмитрием Шепелевым. Сама Наталья впервые стала матерью два месяца назад, у нее родилась дочка Луна.
https://ria.ru/20220608/noskov-1793917952.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жанна фриске, дмитрий шепелев, украина
У сестры Фриске обнаружили онкологию
У сестры Жанны и Натальи Фриске обнаружили онкологию
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Двоюродная сестра Натальи и Жанны Фриске Татьяна Гончаренко снова заболела онкологией, об этом в своих социальных сетях сообщила Наталья.
Рак груди ей поставили 11 лет назад, тогда девушке удалось справиться с диагнозом, однако болезнь вернулась. Татьяна проживает на Украине.
"Случился рецидив, причем не просто, а с метастазами в позвоночник и печень. Мы сейчас ищем любые способы помощи ей: как финансовые, так и возможность перевезти ее в Россию. Сейчас мы пока узнаем это, либо, если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль. Девочка еще молода, девочка очень хочет жить", – сказала Фриске.
Родная сестра Натальи Жанна Фриске также скончалась от онкологии в 2015 году. У нее остался сын Платон, который воспитывается отцом Дмитрием Шепелевым. Сама Наталья впервые стала матерью два месяца назад, у нее родилась дочка Луна.