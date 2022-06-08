https://ria.ru/20220608/fraza-1793999396.html

Захарова прокомментировала слова Макрона о том, что Россию "нельзя унижать"

Захарова прокомментировала слова Макрона о том, что Россию "нельзя унижать" - РИА Новости, 08.06.2022

Захарова прокомментировала слова Макрона о том, что Россию "нельзя унижать"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на реплику президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россию "нельзя унижать", думая о путях... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:46

2022-06-08T14:46

2022-06-08T14:46

мария захарова

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

эммануэль макрон

франция

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на реплику президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россию "нельзя унижать", думая о путях выхода из кризиса: зачем думать о восстановлении, если ты продолжаешь разрушать.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя унижать Россию, так как настанет день, когда боевые действия прекратятся, и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии". Он также сообщил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине."Если кто-то задумывается о путях выхода, не стоит забывать о путях входа... Зачем входить туда, откуда надо будет потом выходить?.. Зачем думать о восстановлении, если ты продолжаешь разрушать. Прекрати разрушать - многое не придется восстанавливать", - сказала она.Захарова подчеркнула, что исходит из первопричинности проблемы."Нужно, наверное, что-то пересмотреть на глобальном треке, и тогда не надо будет думать о том, как что-либо восстанавливать... Решать первопричину проблемы, а не думать, как минимизировать ущерб, когда ничего не останется от субстанции", - отметила она."А что касается того, что Россию нельзя унижать. Вы знаете, это очень художественная фраза. На мой взгляд, нельзя вообще никого унижать - не только Россию, не только Францию, нельзя унижать контингенты, народы, отдельные страны. Нельзя каждого конкретного человека унижать", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220607/unizhenie-1793733871.html

франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эммануэль макрон, франция