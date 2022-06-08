https://ria.ru/20220608/fondy-1794015246.html

Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС - РИА Новости, 08.06.2022

Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС

Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:17

2022-06-08T15:17

2022-06-08T15:31

общество

госдума рф

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования."Создание такого единого Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предлагается осуществить с 1 января 2023 года путем преобразования с одновременным переименованием Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации с присоединением к последнему Фонда социального страхования Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Госдума также приняла в первом чтении пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. В нем также предусмотрены изменения в налоговое законодательство и Бюджетный кодекс.Базовый законопроект предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС). В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно."Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат - они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Парламентарий подчеркнул, что перевод услуг в электронный вид не повлияет на их доступность для пожилых людей и инвалидов. После реорганизации фондов граждане так же смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ, получать все услуги по принципу "одного окна", резюмировал спикер ГД.

https://ria.ru/20220606/dokumenty-1793606296.html

https://ria.ru/20220606/golikova-1793519490.html

https://ria.ru/20220608/sotsfond-1794003206.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, пенсионный фонд рф