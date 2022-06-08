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Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС - РИА Новости, 08.06.2022
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС
Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС - РИА Новости, 08.06.2022
Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС
Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:17
2022-06-08T15:31
общество
госдума рф
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования."Создание такого единого Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предлагается осуществить с 1 января 2023 года путем преобразования с одновременным переименованием Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации с присоединением к последнему Фонда социального страхования Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Госдума также приняла в первом чтении пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. В нем также предусмотрены изменения в налоговое законодательство и Бюджетный кодекс.Базовый законопроект предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС). В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно."Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат - они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Парламентарий подчеркнул, что перевод услуг в электронный вид не повлияет на их доступность для пожилых людей и инвалидов. После реорганизации фондов граждане так же смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ, получать все услуги по принципу "одного окна", резюмировал спикер ГД.
https://ria.ru/20220606/dokumenty-1793606296.html
https://ria.ru/20220606/golikova-1793519490.html
https://ria.ru/20220608/sotsfond-1794003206.html
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общество, госдума рф, пенсионный фонд рф
15:17 08.06.2022 (обновлено: 15:31 08.06.2022)
 
Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином Фонде пенсионного и соцстрахования

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.
"Создание такого единого Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предлагается осуществить с 1 января 2023 года путем преобразования с одновременным переименованием Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации с присоединением к последнему Фонда социального страхования Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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Из-за объединения ПФР и ФСС не потребуется заново переоформлять документы
Госдума также приняла в первом чтении пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. В нем также предусмотрены изменения в налоговое законодательство и Бюджетный кодекс.
Базовый законопроект предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС). В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.
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Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.
"Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат - они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Парламентарий подчеркнул, что перевод услуг в электронный вид не повлияет на их доступность для пожилых людей и инвалидов. После реорганизации фондов граждане так же смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ, получать все услуги по принципу "одного окна", резюмировал спикер ГД.
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