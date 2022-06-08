https://ria.ru/20220608/festival-1793943070.html
В Москве на ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий
В Москве на ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий - РИА Новости, 08.06.2022
В Москве на ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий
Первый фестиваль путешествий "Подорожник" пройдет на ВДНХ с 11 по 13 июня, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:23
2022-06-08T17:23
2022-06-08T17:24
туризм
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дальний восток
путешествия
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санкт-петербург
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первый фестиваль путешествий "Подорожник" пройдет на ВДНХ с 11 по 13 июня, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."Посетители познакомятся не только с известными природными и культурными достопримечательностями регионов России, но и увидят те, что не попадают в традиционные туристические буклеты", — говорится в релизе.Отмечается, что на фестивале будут представлены Дальний Восток, Черное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ. В шатровых зонах проведут интерактивные встречи с путешественниками, которые расскажут о малоизвестных направлениях и поделятся советами."Там же пройдут показы художественных и документальных фильмов о регионах. Кроме того, в шатрах установят информационные стойки, разработанные совместно с сервисом Russpass, с картой маршрута и основными остановками. Каждую отметят QR-кодом, считав который гости фестиваля изучат подробную информацию о регионе и его достопримечательностях", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220530/aviafestival-1791704475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дальний восток, путешествия, новости - туризм, санкт-петербург, арктика, черное море, туризм, туристы
17:23 08.06.2022 (обновлено: 17:24 08.06.2022)
В Москве на ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий
Первый фестиваль путешествий "Подорожник" пройдет в Москве с 11 по 13 июня
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первый фестиваль путешествий "Подорожник" пройдет на ВДНХ с 11 по 13 июня, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Посетители познакомятся не только с известными природными и культурными достопримечательностями регионов России, но и увидят те, что не попадают в традиционные туристические буклеты", — говорится в релизе.
Отмечается, что на фестивале будут представлены Дальний Восток, Черное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ. В шатровых зонах проведут интерактивные встречи с путешественниками, которые расскажут о малоизвестных направлениях и поделятся советами.
"Там же пройдут показы художественных и документальных фильмов о регионах. Кроме того, в шатрах установят информационные стойки, разработанные совместно с сервисом Russpass, с картой маршрута и основными остановками. Каждую отметят QR-кодом, считав который гости фестиваля изучат подробную информацию о регионе и его достопримечательностях", — добавляется в сообщении.