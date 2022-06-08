https://ria.ru/20220608/festival-1793943070.html

В Москве на ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий

В Москве на ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий - РИА Новости, 08.06.2022

В Москве на ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий

Первый фестиваль путешествий "Подорожник" пройдет на ВДНХ с 11 по 13 июня, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:23

2022-06-08T17:23

2022-06-08T17:24

туризм

россия

москва

дальний восток

путешествия

новости - туризм

санкт-петербург

арктика

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первый фестиваль путешествий "Подорожник" пройдет на ВДНХ с 11 по 13 июня, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."Посетители познакомятся не только с известными природными и культурными достопримечательностями регионов России, но и увидят те, что не попадают в традиционные туристические буклеты", — говорится в релизе.Отмечается, что на фестивале будут представлены Дальний Восток, Черное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ. В шатровых зонах проведут интерактивные встречи с путешественниками, которые расскажут о малоизвестных направлениях и поделятся советами."Там же пройдут показы художественных и документальных фильмов о регионах. Кроме того, в шатрах установят информационные стойки, разработанные совместно с сервисом Russpass, с картой маршрута и основными остановками. Каждую отметят QR-кодом, считав который гости фестиваля изучат подробную информацию о регионе и его достопримечательностях", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220530/aviafestival-1791704475.html

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дальний восток

санкт-петербург

арктика

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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