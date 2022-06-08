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Фестиваль "Дикая Мята" впервые пройдет в течение двух уикендов - РИА Новости, 08.06.2022
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Культура
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Фестиваль "Дикая Мята" впервые пройдет в течение двух уикендов
Фестиваль "Дикая Мята" впервые пройдет в течение двух уикендов - РИА Новости, 08.06.2022
Фестиваль "Дикая Мята" впервые пройдет в течение двух уикендов
Фестиваль "Дикая Мята" впервые пройдет в течение двух уикендов, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:22
2022-06-08T11:22
культура
новости культуры
музыка
знаменитости
звезды
гарик сукачев
тульская область
дельфин (андрей лысиков)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Фестиваль "Дикая Мята" впервые пройдет в течение двух уикендов, сообщает пресс-служба мероприятия. Первый из них состоится 17-19 июня. Он называется "Дикая Мята. GREEN". На пяти площадках выступят более ста артистов. Среди них "Кино", The Hatters, Гарик Сукачев, "кис-кис", Алена Швец, "Wildways", Казускома, "Кирпичи", Меги Гогитидзе, "Несчастный Случай", Евгений Маргулис.Второй уикенд фестиваля — "Дикая Мята. VIOLET". За три дня на четырех сценах пройдет более 70 концертов. В числе заявленных артистов, как сообщили в пресс-службе, "и подвижники из 90-х, и самые актуальные российские музыканты". В лайн-апе указаны Дельфин, АИГЕЛ, IOWA, Сироткин, Oligarkh, Эрика Лундмоен. В первый раз на смотре появятся Pyrokinesis, "Kedr Livanskiy", "Космонавтов нет", Федор Фомин, "ЛАУД", "Ермак!", "Щенки", а также Nikita Zabelin."Как мне кажется, нам удалось собрать все яркое и интересное, что произошло в музыке в эти долгие пандемийные годы", — говорит продюсер фестиваля Андрей Клюкин.Также на фестивале будут арт-объекты, летний кинотеатр, лекторий, спортивные площадки, пространство красоты и здоровья, чайные, бани, смотровая площадка, маркет. Еще на смотре откроется Yellow Camp — музыкальный кемпинг, где будет организована специальная программа между двумя уикендами. "У гостей фестиваля будет широкий выбор комфортного жилья: палаточная гостиница, современные модульные дома, юрты, индейские типи или гостиница недалеко от поля", — говорится в пресс-релизе."Дикая Мята" — один из крупнейших музыкальных мультиформатных фестивалей в России. Он проводится с 2008 года. С 2015 года смотр проходит в Бунырево (Тульская область).
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новости культуры, музыка, знаменитости, звезды, гарик сукачев, тульская область, дельфин (андрей лысиков), the hatters, несчастный случай
11:22 08.06.2022
 
Фестиваль "Дикая Мята" впервые пройдет в течение двух уикендов

В Тульской области фестиваль "Дикая Мята" впервые пройдет в течение двух уикендов

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Дикая мята"Фестиваль "Дикая Мята"
Фестиваль Дикая Мята
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Дикая мята"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Фестиваль "Дикая Мята" впервые пройдет в течение двух уикендов, сообщает пресс-служба мероприятия.
Первый из них состоится 17-19 июня. Он называется "Дикая Мята. GREEN". На пяти площадках выступят более ста артистов. Среди них "Кино", The Hatters, Гарик Сукачев, "кис-кис", Алена Швец, "Wildways", Казускома, "Кирпичи", Меги Гогитидзе, "Несчастный Случай", Евгений Маргулис.
Второй уикенд фестиваля — "Дикая Мята. VIOLET". За три дня на четырех сценах пройдет более 70 концертов. В числе заявленных артистов, как сообщили в пресс-службе, "и подвижники из 90-х, и самые актуальные российские музыканты". В лайн-апе указаны Дельфин, АИГЕЛ, IOWA, Сироткин, Oligarkh, Эрика Лундмоен. В первый раз на смотре появятся Pyrokinesis, "Kedr Livanskiy", "Космонавтов нет", Федор Фомин, "ЛАУД", "Ермак!", "Щенки", а также Nikita Zabelin.
"Как мне кажется, нам удалось собрать все яркое и интересное, что произошло в музыке в эти долгие пандемийные годы", — говорит продюсер фестиваля Андрей Клюкин.
Также на фестивале будут арт-объекты, летний кинотеатр, лекторий, спортивные площадки, пространство красоты и здоровья, чайные, бани, смотровая площадка, маркет.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Дикая мята"Фестиваль "Дикая Мята"
Фестиваль Дикая Мята
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Дикая мята"
Фестиваль "Дикая Мята"
Еще на смотре откроется Yellow Camp — музыкальный кемпинг, где будет организована специальная программа между двумя уикендами. "У гостей фестиваля будет широкий выбор комфортного жилья: палаточная гостиница, современные модульные дома, юрты, индейские типи или гостиница недалеко от поля", — говорится в пресс-релизе.
"Дикая Мята" — один из крупнейших музыкальных мультиформатных фестивалей в России. Он проводится с 2008 года. С 2015 года смотр проходит в Бунырево (Тульская область).
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КультураНовости культурыМузыкаЗнаменитостизвездыГарик СукачевТульская областьДельфин (Андрей Лысиков)The HattersНесчастный случай
 
 
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