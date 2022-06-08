https://ria.ru/20220608/evrosoyuz-1794127734.html

Европарламент призвал Евросоюз пересмотреть процесс принятия решений

Европарламент призвал Евросоюз пересмотреть процесс принятия решений - РИА Новости, 08.06.2022

Европарламент призвал Евросоюз пересмотреть процесс принятия решений

Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге призвали ЕС отказаться от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T23:50

2022-06-08T23:50

2022-06-08T23:50

в мире

россия

венгрия

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европарламент

совет евросоюза

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге призвали ЕС отказаться от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов, что позволит союзу быстрее согласовывать, к примеру, введение санкций против третьих стран.Голосование по вопросам санкций требует единогласного решения всех стран-членов Евросоюза. На прошлой неделе ЕС после нескольких недель споров ввел в действие шестой санкционный антироссийский пакет. Утверждение новых санкций тормозила Венгрия, которая выступала против нефтяного эмбарго."Согласование шестого пакета санкций ЕС против России стало еще одним подтверждением того, что необходимо пересмотреть процесс принятия решений Советом Евросоюза. Мы нуждаемся в политической воле, чтобы принимать внешнеполитические решения через голосование квалифицированным большинством голосов. Это повысило бы эффективность общей внешней политики и политики безопасности ЕС", - указывается в заявлении Европарламента.ЕС с конца февраля ввел шесть пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Ограничительные меры распространяются на 1158 физлиц и 98 организаций. Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд в страны Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220608/oruzhie-1794124893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, венгрия, украина, евросоюз, европарламент, совет евросоюза, санкции в отношении россии