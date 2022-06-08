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Европарламент призвал Евросоюз пересмотреть процесс принятия решений - РИА Новости, 08.06.2022
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Европарламент призвал Евросоюз пересмотреть процесс принятия решений
Европарламент призвал Евросоюз пересмотреть процесс принятия решений - РИА Новости, 08.06.2022
Европарламент призвал Евросоюз пересмотреть процесс принятия решений
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге призвали ЕС отказаться от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T23:50
2022-06-08T23:50
в мире
россия
венгрия
украина
евросоюз
европарламент
совет евросоюза
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге призвали ЕС отказаться от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов, что позволит союзу быстрее согласовывать, к примеру, введение санкций против третьих стран.Голосование по вопросам санкций требует единогласного решения всех стран-членов Евросоюза. На прошлой неделе ЕС после нескольких недель споров ввел в действие шестой санкционный антироссийский пакет. Утверждение новых санкций тормозила Венгрия, которая выступала против нефтяного эмбарго."Согласование шестого пакета санкций ЕС против России стало еще одним подтверждением того, что необходимо пересмотреть процесс принятия решений Советом Евросоюза. Мы нуждаемся в политической воле, чтобы принимать внешнеполитические решения через голосование квалифицированным большинством голосов. Это повысило бы эффективность общей внешней политики и политики безопасности ЕС", - указывается в заявлении Европарламента.ЕС с конца февраля ввел шесть пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Ограничительные меры распространяются на 1158 физлиц и 98 организаций. Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд в страны Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220608/oruzhie-1794124893.html
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в мире, россия, венгрия, украина, евросоюз, европарламент, совет евросоюза, санкции в отношении россии
23:50 08.06.2022
 
Европарламент призвал Евросоюз пересмотреть процесс принятия решений

Европарламент призвал ЕС отказаться от единогласного принятия внешнеполитических решений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге призвали ЕС отказаться от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов, что позволит союзу быстрее согласовывать, к примеру, введение санкций против третьих стран.
Голосование по вопросам санкций требует единогласного решения всех стран-членов Евросоюза. На прошлой неделе ЕС после нескольких недель споров ввел в действие шестой санкционный антироссийский пакет. Утверждение новых санкций тормозила Венгрия, которая выступала против нефтяного эмбарго.
Главное здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 23:10
Европарламент призвал ЕС продолжить поддержку Украины оружием
"Согласование шестого пакета санкций ЕС против России стало еще одним подтверждением того, что необходимо пересмотреть процесс принятия решений Советом Евросоюза. Мы нуждаемся в политической воле, чтобы принимать внешнеполитические решения через голосование квалифицированным большинством голосов. Это повысило бы эффективность общей внешней политики и политики безопасности ЕС", - указывается в заявлении Европарламента.
ЕС с конца февраля ввел шесть пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Ограничительные меры распространяются на 1158 физлиц и 98 организаций. Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд в страны Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Пленарная сессия Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 23:22
В Европарламенте поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
 
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