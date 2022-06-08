Европарламент призвал Евросоюз пересмотреть процесс принятия решений
Европарламент призвал ЕС отказаться от единогласного принятия внешнеполитических решений
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге призвали ЕС отказаться от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов, что позволит союзу быстрее согласовывать, к примеру, введение санкций против третьих стран.
"Согласование шестого пакета санкций ЕС против России стало еще одним подтверждением того, что необходимо пересмотреть процесс принятия решений Советом Евросоюза. Мы нуждаемся в политической воле, чтобы принимать внешнеполитические решения через голосование квалифицированным большинством голосов. Это повысило бы эффективность общей внешней политики и политики безопасности ЕС", - указывается в заявлении Европарламента.
ЕС с конца февраля ввел шесть пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Ограничительные меры распространяются на 1158 физлиц и 98 организаций. Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд в страны Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.