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Financial Times: Евросоюз истощил казну из-за помощи Украине - РИА Новости, 08.06.2022
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Financial Times: Евросоюз истощил казну из-за помощи Украине
Financial Times: Евросоюз истощил казну из-за помощи Украине - РИА Новости, 08.06.2022
Financial Times: Евросоюз истощил казну из-за помощи Украине
Украинский кризис опустошает казну Европейского союза, и из-за этого Брюсселю придется пересмотреть семилетний бюджет раньше, чем планировалось, пишет... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:04
2022-06-08T17:15
политика
украина
донбасс
нато
еврокомиссия
евросоюз
сша
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинский кризис опустошает казну Европейского союза, и из-за этого Брюсселю придется пересмотреть семилетний бюджет раньше, чем планировалось, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара Йоханнеса Хана.В Еврокомиссии заявили, что с конца февраля выделили более четырех миллиардов евро на поддержку украинской экономики, государственного аппарата, а также на гуманитарные цели.В следующем году ЕК предложила сформировать бюджет в размере 185,6 миллиарда евро. Его размер может быть увеличен осенью в зависимости от потребностей Киева.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и Евросоюз продолжает вводить санкции против Москвы и снабжать Украину большим количеством вооружений. Многие западные страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.
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политика, украина, донбасс, нато, еврокомиссия, евросоюз, сша
16:04 08.06.2022 (обновлено: 17:15 08.06.2022)
 
Financial Times: Евросоюз истощил казну из-за помощи Украине

Financial Times: Евросоюз истощил казну из-за многомиллиардной помощи Украине

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинский кризис опустошает казну Европейского союза, и из-за этого Брюсселю придется пересмотреть семилетний бюджет раньше, чем планировалось, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара Йоханнеса Хана.

"Скорость, с которой ЕС сжигает резервы для покрытия расходов Киева, вызывает обеспокоенность", — отмечается в статье.

В Еврокомиссии заявили, что с конца февраля выделили более четырех миллиардов евро на поддержку украинской экономики, государственного аппарата, а также на гуманитарные цели.
В следующем году ЕК предложила сформировать бюджет в размере 185,6 миллиарда евро. Его размер может быть увеличен осенью в зависимости от потребностей Киева.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и Евросоюз продолжает вводить санкции против Москвы и снабжать Украину большим количеством вооружений. Многие западные страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.
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