https://ria.ru/20220608/evrosoyuz-1794034478.html

Financial Times: Евросоюз истощил казну из-за помощи Украине

Financial Times: Евросоюз истощил казну из-за помощи Украине - РИА Новости, 08.06.2022

Financial Times: Евросоюз истощил казну из-за помощи Украине

Украинский кризис опустошает казну Европейского союза, и из-за этого Брюсселю придется пересмотреть семилетний бюджет раньше, чем планировалось, пишет... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:04

2022-06-08T16:04

2022-06-08T17:15

политика

украина

донбасс

нато

еврокомиссия

евросоюз

сша

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинский кризис опустошает казну Европейского союза, и из-за этого Брюсселю придется пересмотреть семилетний бюджет раньше, чем планировалось, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара Йоханнеса Хана.В Еврокомиссии заявили, что с конца февраля выделили более четырех миллиардов евро на поддержку украинской экономики, государственного аппарата, а также на гуманитарные цели.В следующем году ЕК предложила сформировать бюджет в размере 185,6 миллиарда евро. Его размер может быть увеличен осенью в зависимости от потребностей Киева.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и Евросоюз продолжает вводить санкции против Москвы и снабжать Украину большим количеством вооружений. Многие западные страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220607/ssha-1793865280.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, донбасс, нато, еврокомиссия, евросоюз, сша