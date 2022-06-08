16:04 08.06.2022 (обновлено: 17:15 08.06.2022)
Financial Times: Евросоюз истощил казну из-за помощи Украине
Financial Times: Евросоюз истощил казну из-за многомиллиардной помощи Украине
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинский кризис опустошает казну Европейского союза, и из-за этого Брюсселю придется пересмотреть семилетний бюджет раньше, чем планировалось, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара Йоханнеса Хана.
"Скорость, с которой ЕС сжигает резервы для покрытия расходов Киева, вызывает обеспокоенность", — отмечается в статье.
В Еврокомиссии заявили, что с конца февраля выделили более четырех миллиардов евро на поддержку украинской экономики, государственного аппарата, а также на гуманитарные цели.
В следующем году ЕК предложила сформировать бюджет в размере 185,6 миллиарда евро. Его размер может быть увеличен осенью в зависимости от потребностей Киева.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и Евросоюз продолжает вводить санкции против Москвы и снабжать Украину большим количеством вооружений. Многие западные страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.