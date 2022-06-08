https://ria.ru/20220608/evroparlament-1794128696.html
В Европарламенте назвали стратегическую автономию целью внешней политики ЕС
В Европарламенте назвали стратегическую автономию целью внешней политики ЕС - РИА Новости, 08.06.2022
В Европарламенте назвали стратегическую автономию целью внешней политики ЕС
Построение стратегической автономии должно стать главной целью внешней политики, политики безопасности и обороны Евросоюза, заявили депутаты Европейского... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T23:55
2022-06-08T23:55
2022-06-08T23:57
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БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Построение стратегической автономии должно стать главной целью внешней политики, политики безопасности и обороны Евросоюза, заявили депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге.По их словам, для достижения автономии необходимы срочные инвестиции в развитие надежного оборонного потенциала, создание продовольственного суверенитета, снижение энергетической зависимости.
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в мире, европарламент, евросоюз
23:55 08.06.2022 (обновлено: 23:57 08.06.2022)
В Европарламенте назвали стратегическую автономию целью внешней политики ЕС
В Европарламенте заявили, что стратегическая автономия станет целью внешней политики ЕС