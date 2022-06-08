Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте назвали стратегическую автономию целью внешней политики ЕС - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/evroparlament-1794128696.html
В Европарламенте назвали стратегическую автономию целью внешней политики ЕС
В Европарламенте назвали стратегическую автономию целью внешней политики ЕС - РИА Новости, 08.06.2022
В Европарламенте назвали стратегическую автономию целью внешней политики ЕС
Построение стратегической автономии должно стать главной целью внешней политики, политики безопасности и обороны Евросоюза, заявили депутаты Европейского... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T23:55
2022-06-08T23:57
в мире
европарламент
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2198:1237_1920x0_80_0_0_410cc76f9f510df574eecca5fca8cf0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Построение стратегической автономии должно стать главной целью внешней политики, политики безопасности и обороны Евросоюза, заявили депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге.По их словам, для достижения автономии необходимы срочные инвестиции в развитие надежного оборонного потенциала, создание продовольственного суверенитета, снижение энергетической зависимости.
https://ria.ru/20220608/es-1794125457.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2143:1608_1920x0_80_0_0_9e20d35bb5183447e9c6b3f0e7e1c16b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европарламент, евросоюз
23:55 08.06.2022 (обновлено: 23:57 08.06.2022)
 
В Европарламенте назвали стратегическую автономию целью внешней политики ЕС

В Европарламенте заявили, что стратегическая автономия станет целью внешней политики ЕС

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Построение стратегической автономии должно стать главной целью внешней политики, политики безопасности и обороны Евросоюза, заявили депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге.
"Такая автономия имеет решающее значение для возможности действовать в одиночку, когда это необходимо, и совместно с партнерами, когда это возможно, чтобы иметь влияние на международной арене", - говорится в заявлении евродепутатов.
По их словам, для достижения автономии необходимы срочные инвестиции в развитие надежного оборонного потенциала, создание продовольственного суверенитета, снижение энергетической зависимости.
Пленарная сессия Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 23:22
В Европарламенте поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
 
В миреЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала