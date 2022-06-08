Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали об экономическом сотрудничестве с Латинской Америкой - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/ekonomika-1794017121.html
В МИД рассказали об экономическом сотрудничестве с Латинской Америкой
В МИД рассказали об экономическом сотрудничестве с Латинской Америкой - РИА Новости, 08.06.2022
В МИД рассказали об экономическом сотрудничестве с Латинской Америкой
Россия в связи с санкциями Запада прорабатывает альтернативные западным финансовые механизмы со странами Латинской Америки, заявила официальный представитель... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:22
2022-06-08T15:22
экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
латинская америка
мария захарова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45bfe0f360b65201c60eb31199044f23.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в связи с санкциями Запада прорабатывает альтернативные западным финансовые механизмы со странами Латинской Америки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В целях снижения санкционных рисков для реализации российско-латиноамериканского торгово-экономического сотрудничества мы последовательно работаем над внедрением альтернативных западным финансовых механизмов. Это безналичный расчет, установление прямых корреспондентских отношений между банками и так далее. Предпринимаем и ряд других шагов на этом направлении", - сказала она на брифинге в среду.Россия также с интересом следит за дискуссиями, которые сейчас идут вокруг организации и наполнения проходящего в эти дни Саммита Америк, добавила она.
https://ria.ru/20220526/poterya-1790756992.html
россия
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_cc209eecb7e45c88dd6f9e67c03ea975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латинская америка, мария захарова, в мире
15:22 08.06.2022
 
В МИД рассказали об экономическом сотрудничестве с Латинской Америкой

Захарова: Россия прорабатывает альтернативные финансовые механизмы с Латинской Америкой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в связи с санкциями Запада прорабатывает альтернативные западным финансовые механизмы со странами Латинской Америки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В целях снижения санкционных рисков для реализации российско-латиноамериканского торгово-экономического сотрудничества мы последовательно работаем над внедрением альтернативных западным финансовых механизмов. Это безналичный расчет, установление прямых корреспондентских отношений между банками и так далее. Предпринимаем и ряд других шагов на этом направлении", - сказала она на брифинге в среду.
Россия также с интересом следит за дискуссиями, которые сейчас идут вокруг организации и наполнения проходящего в эти дни Саммита Америк, добавила она.
Транспортные контейнеры - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 04:10
В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку
 
ЭкономикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Латинская АмерикаМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала