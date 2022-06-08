https://ria.ru/20220608/ekonomika-1794017121.html

В МИД рассказали об экономическом сотрудничестве с Латинской Америкой

В МИД рассказали об экономическом сотрудничестве с Латинской Америкой - РИА Новости, 08.06.2022

В МИД рассказали об экономическом сотрудничестве с Латинской Америкой

Россия в связи с санкциями Запада прорабатывает альтернативные западным финансовые механизмы со странами Латинской Америки, заявила официальный представитель... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:22

2022-06-08T15:22

2022-06-08T15:22

экономика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

латинская америка

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в связи с санкциями Запада прорабатывает альтернативные западным финансовые механизмы со странами Латинской Америки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В целях снижения санкционных рисков для реализации российско-латиноамериканского торгово-экономического сотрудничества мы последовательно работаем над внедрением альтернативных западным финансовых механизмов. Это безналичный расчет, установление прямых корреспондентских отношений между банками и так далее. Предпринимаем и ряд других шагов на этом направлении", - сказала она на брифинге в среду.Россия также с интересом следит за дискуссиями, которые сейчас идут вокруг организации и наполнения проходящего в эти дни Саммита Америк, добавила она.

https://ria.ru/20220526/poterya-1790756992.html

россия

латинская америка

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латинская америка, мария захарова, в мире