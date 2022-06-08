https://ria.ru/20220608/dtp-1794100842.html

Пострадавший в ДТП в Москве нарушил ПДД, заявили в управделами президента

Пострадавший в ДТП в Москве нарушил ПДД, заявили в управделами президента - РИА Новости, 08.06.2022

Пострадавший в ДТП в Москве нарушил ПДД, заявили в управделами президента

Пострадавший в ДТП в центре Москвы передвигался на электровелосипеде и не спешился с него на пешеходном переходе, как того требуют правила дорожного движения,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:54

2022-06-08T19:54

2022-06-08T19:54

происшествия

сергей миронов

гибдд мвд рф

управделами президента

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пострадавший в ДТП в центре Москвы передвигался на электровелосипеде и не спешился с него на пешеходном переходе, как того требуют правила дорожного движения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.Ранее появились сообщения о ДТП на улице Сретенка в центре Москвы с участием автомобиля управделами президента. Пострадавший был отправлен в больницу с травмой ноги. Крылова сообщила РИА Новости, что на место сразу были вызваны скорая помощь и ГИБДД."По информации сотрудника автопарка, отвечающего за безопасность движения, прибывшего на место, пострадавший в момент ДТП был на велосипеде и не спешился, как положено в ПДД", - сказала Крылова.Лидер партии "Справедливая Росси - за правду" Сергей Миронов позже сообщил, что находился в момент ДТП в этом автомобиле.

https://ria.ru/20220207/pdd-1771396289.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сергей миронов, гибдд мвд рф, управделами президента