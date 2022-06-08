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Пострадавший в ДТП в Москве нарушил ПДД, заявили в управделами президента - РИА Новости, 08.06.2022
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Пострадавший в ДТП в Москве нарушил ПДД, заявили в управделами президента
Пострадавший в ДТП в Москве нарушил ПДД, заявили в управделами президента - РИА Новости, 08.06.2022
Пострадавший в ДТП в Москве нарушил ПДД, заявили в управделами президента
Пострадавший в ДТП в центре Москвы передвигался на электровелосипеде и не спешился с него на пешеходном переходе, как того требуют правила дорожного движения,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:54
2022-06-08T19:54
происшествия
сергей миронов
гибдд мвд рф
управделами президента
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пострадавший в ДТП в центре Москвы передвигался на электровелосипеде и не спешился с него на пешеходном переходе, как того требуют правила дорожного движения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.Ранее появились сообщения о ДТП на улице Сретенка в центре Москвы с участием автомобиля управделами президента. Пострадавший был отправлен в больницу с травмой ноги. Крылова сообщила РИА Новости, что на место сразу были вызваны скорая помощь и ГИБДД."По информации сотрудника автопарка, отвечающего за безопасность движения, прибывшего на место, пострадавший в момент ДТП был на велосипеде и не спешился, как положено в ПДД", - сказала Крылова.Лидер партии "Справедливая Росси - за правду" Сергей Миронов позже сообщил, что находился в момент ДТП в этом автомобиле.
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происшествия, сергей миронов, гибдд мвд рф, управделами президента
19:54 08.06.2022
 
Пострадавший в ДТП в Москве нарушил ПДД, заявили в управделами президента

Управделами президента: пострадавший в ДТП в Москве не спешился с велосипеда на переходе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДорожный знак "Переходите пешком" на одной из улиц в Москве
Дорожный знак Переходите пешком на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дорожный знак "Переходите пешком" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пострадавший в ДТП в центре Москвы передвигался на электровелосипеде и не спешился с него на пешеходном переходе, как того требуют правила дорожного движения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.
Ранее появились сообщения о ДТП на улице Сретенка в центре Москвы с участием автомобиля управделами президента. Пострадавший был отправлен в больницу с травмой ноги. Крылова сообщила РИА Новости, что на место сразу были вызваны скорая помощь и ГИБДД.
"По информации сотрудника автопарка, отвечающего за безопасность движения, прибывшего на место, пострадавший в момент ДТП был на велосипеде и не спешился, как положено в ПДД", - сказала Крылова.
Лидер партии "Справедливая Росси - за правду" Сергей Миронов позже сообщил, что находился в момент ДТП в этом автомобиле.
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ПроисшествияСергей МироновГИБДД МВД РФУправделами президента
 
 
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