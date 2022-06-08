Пострадавший в ДТП в Москве нарушил ПДД, заявили в управделами президента
Управделами президента: пострадавший в ДТП в Москве не спешился с велосипеда на переходе
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДорожный знак "Переходите пешком" на одной из улиц в Москве
Дорожный знак "Переходите пешком" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пострадавший в ДТП в центре Москвы передвигался на электровелосипеде и не спешился с него на пешеходном переходе, как того требуют правила дорожного движения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.
Ранее появились сообщения о ДТП на улице Сретенка в центре Москвы с участием автомобиля управделами президента. Пострадавший был отправлен в больницу с травмой ноги. Крылова сообщила РИА Новости, что на место сразу были вызваны скорая помощь и ГИБДД.
"По информации сотрудника автопарка, отвечающего за безопасность движения, прибывшего на место, пострадавший в момент ДТП был на велосипеде и не спешился, как положено в ПДД", - сказала Крылова.
Лидер партии "Справедливая Росси - за правду" Сергей Миронов позже сообщил, что находился в момент ДТП в этом автомобиле.
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