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В Литве заявили о дефиците древесины из-за санкций против России - РИА Новости, 08.06.2022
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В Литве заявили о дефиците древесины из-за санкций против России
В Литве заявили о дефиците древесины из-за санкций против России - РИА Новости, 08.06.2022
В Литве заявили о дефиците древесины из-за санкций против России
Литва испытывает дефицит древесины, вызванный остановкой импорта из России и Белоруссии из-за санкций, заявил замминистра окружающей среды республики Данас... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T22:31
2022-06-08T23:40
литва
белоруссия
россия
санкции в отношении россии
экономика
в мире
украина
владимир путин
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Литва испытывает дефицит древесины, вызванный остановкой импорта из России и Белоруссии из-за санкций, заявил замминистра окружающей среды республики Данас Аугутис. Его слова приводит ELTA.По его словам, Министерство окружающей среды собирается изменить правила экспорта древесины, чтобы зафиксировать количество сырья, которое можно вывозить в другие страны Евросоюза, поскольку Литва остается последней страной в регионе, где этот ресурс может купить "любой желающий" — соседние Латвия и Эстония закрыли свои рынки.Как отметил глава ассоциации "Литовская древесина" Раймундас Бейнортас, предлагаемые ведомством изменения не окажут существенного влияния на ситуацию."Подобные изменения недостаточны, по ним предприятие высказало свои замечания и сожаления &lt;…&gt; Все хорошо, если цена на древесину растет или падает по объективным причинам. Экономическая трагедия Литвы в том, что рост цен часто вызывают спекулянты", — посетовал он.По данным генерального директора Гослесничества Валдаса Каубре, которые приводит издание, пару лет назад цена на древесину рекордно упала, а год спустя начался рост: в 2021-м цена на древесное сырье выросла на 40 процентов, а в этом — еще примерно на пятую часть.Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Ограничения коснулись и Белоруссии, поддержавшей российскую спецоперацию. До этого США и Европа поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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литва, белоруссия, россия, санкции в отношении россии, экономика, в мире, украина, владимир путин
22:31 08.06.2022 (обновлено: 23:40 08.06.2022)
 
В Литве заявили о дефиците древесины из-за санкций против России

В Литве заявили о дефиците древесины из-за санкций против России и Белоруссии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛесозаготовка
Лесозаготовка - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Литва испытывает дефицит древесины, вызванный остановкой импорта из России и Белоруссии из-за санкций, заявил замминистра окружающей среды республики Данас Аугутис. Его слова приводит ELTA.

"Литва импортировала древесину и из Белоруссии, и из России. Сейчас этот импорт остановился и фактически в условиях Литвы у нас дефицит древесины", — сказал он.

По его словам, Министерство окружающей среды собирается изменить правила экспорта древесины, чтобы зафиксировать количество сырья, которое можно вывозить в другие страны Евросоюза, поскольку Литва остается последней страной в регионе, где этот ресурс может купить "любой желающий" — соседние Латвия и Эстония закрыли свои рынки.
Как отметил глава ассоциации "Литовская древесина" Раймундас Бейнортас, предлагаемые ведомством изменения не окажут существенного влияния на ситуацию.
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"Подобные изменения недостаточны, по ним предприятие высказало свои замечания и сожаления <…> Все хорошо, если цена на древесину растет или падает по объективным причинам. Экономическая трагедия Литвы в том, что рост цен часто вызывают спекулянты", — посетовал он.
По данным генерального директора Гослесничества Валдаса Каубре, которые приводит издание, пару лет назад цена на древесину рекордно упала, а год спустя начался рост: в 2021-м цена на древесное сырье выросла на 40 процентов, а в этом — еще примерно на пятую часть.
Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Ограничения коснулись и Белоруссии, поддержавшей российскую спецоперацию. До этого США и Европа поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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