https://ria.ru/20220608/drevesina-1794121388.html

В Литве заявили о дефиците древесины из-за санкций против России

В Литве заявили о дефиците древесины из-за санкций против России - РИА Новости, 08.06.2022

В Литве заявили о дефиците древесины из-за санкций против России

Литва испытывает дефицит древесины, вызванный остановкой импорта из России и Белоруссии из-за санкций, заявил замминистра окружающей среды республики Данас... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T22:31

2022-06-08T22:31

2022-06-08T23:40

литва

белоруссия

россия

санкции в отношении россии

экономика

в мире

украина

владимир путин

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Литва испытывает дефицит древесины, вызванный остановкой импорта из России и Белоруссии из-за санкций, заявил замминистра окружающей среды республики Данас Аугутис. Его слова приводит ELTA.По его словам, Министерство окружающей среды собирается изменить правила экспорта древесины, чтобы зафиксировать количество сырья, которое можно вывозить в другие страны Евросоюза, поскольку Литва остается последней страной в регионе, где этот ресурс может купить "любой желающий" — соседние Латвия и Эстония закрыли свои рынки.Как отметил глава ассоциации "Литовская древесина" Раймундас Бейнортас, предлагаемые ведомством изменения не окажут существенного влияния на ситуацию."Подобные изменения недостаточны, по ним предприятие высказало свои замечания и сожаления <…> Все хорошо, если цена на древесину растет или падает по объективным причинам. Экономическая трагедия Литвы в том, что рост цен часто вызывают спекулянты", — посетовал он.По данным генерального директора Гослесничества Валдаса Каубре, которые приводит издание, пару лет назад цена на древесину рекордно упала, а год спустя начался рост: в 2021-м цена на древесное сырье выросла на 40 процентов, а в этом — еще примерно на пятую часть.Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Ограничения коснулись и Белоруссии, поддержавшей российскую спецоперацию. До этого США и Европа поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220606/nauseda-1793555266.html

https://ria.ru/20220608/litva-1793995566.html

литва

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литва, белоруссия, россия, санкции в отношении россии, экономика, в мире, украина, владимир путин