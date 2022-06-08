https://ria.ru/20220608/doroga-1794083404.html

Дорогу к фермам отремонтируют в Вятских Полянах

Дорогу к фермам отремонтируют в Вятских Полянах - РИА Новости, 08.06.2022

Дорогу к фермам отремонтируют в Вятских Полянах

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов встретился с коллективом сельхозпредприятия в Вятских Полянах и пообещал отремонтировать дорогу к фермам,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:31

2022-06-08T18:31

2022-06-08T18:37

кировская область

экономика

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов встретился с коллективом сельхозпредприятия в Вятских Полянах и пообещал отремонтировать дорогу к фермам, сообщает пресс-служба правительства региона.Агропромышленная компания "Союз" — крупный местный налогоплательщик, входящий в десятку известных производителей молока в регионе."АПК "Союз" производит молоко и мясо, выращивает зерно. Более 40 тонн молока ежедневно сдается на крупные молокоперерабатывающие заводы. В прошлом году агрофирма завершила животноводческий инвестпроект стоимостью 300 миллионов рублей — построен комплекс на 700 голов с доильной системой типа "Карусель". На предприятии активно внедряется импортозамещающее оборудование, построены телячьи деревни, сушильно-сортировальный комплекс зерновых культур большой мощности и многое другое. Все это стало возможным, в том числе, благодаря ежегодной государственной поддержке", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2021 году расширился парк техники агрофирмы - на его обновление направили более 230 миллионов рублей. На крупных сельхозмашинах хозяйства установлена система мониторинга, на работающих в поле тракторах – автопилоты для высокоточного сева. Изменения в почве и качество посевов контролирует беспилотник."В коллективе трудятся почти 240 человек, средняя заработная плата около 38 тысяч рублей, а в разгар сезона — одна из самых больших в районе. Как рассказал руководитель сельхозпредприятия Антон Шишкин, для сотрудников созданы самые современные условия, в том числе и бытовые — недавно благоустроили общежитие. Однако трудности в работе создает состояние дороги к фермам. В дождливую погоду добираться на работу становится всё труднее. Врио главы региона пообещал проработать вопрос с профильным министерством, учитывая социальную значимость "Союза" и высокие производственные показатели", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220425/dorogi-1785335148.html

https://ria.ru/20220602/opk-1792596616.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, кировская область