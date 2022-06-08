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Дорогу к фермам отремонтируют в Вятских Полянах - РИА Новости, 08.06.2022
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Дорогу к фермам отремонтируют в Вятских Полянах
Дорогу к фермам отремонтируют в Вятских Полянах - РИА Новости, 08.06.2022
Дорогу к фермам отремонтируют в Вятских Полянах
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов встретился с коллективом сельхозпредприятия в Вятских Полянах и пообещал отремонтировать дорогу к фермам,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:31
2022-06-08T18:37
кировская область
экономика
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов встретился с коллективом сельхозпредприятия в Вятских Полянах и пообещал отремонтировать дорогу к фермам, сообщает пресс-служба правительства региона.Агропромышленная компания "Союз" — крупный местный налогоплательщик, входящий в десятку известных производителей молока в регионе."АПК "Союз" производит молоко и мясо, выращивает зерно. Более 40 тонн молока ежедневно сдается на крупные молокоперерабатывающие заводы. В прошлом году агрофирма завершила животноводческий инвестпроект стоимостью 300 миллионов рублей — построен комплекс на 700 голов с доильной системой типа "Карусель". На предприятии активно внедряется импортозамещающее оборудование, построены телячьи деревни, сушильно-сортировальный комплекс зерновых культур большой мощности и многое другое. Все это стало возможным, в том числе, благодаря ежегодной государственной поддержке", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2021 году расширился парк техники агрофирмы - на его обновление направили более 230 миллионов рублей. На крупных сельхозмашинах хозяйства установлена система мониторинга, на работающих в поле тракторах – автопилоты для высокоточного сева. Изменения в почве и качество посевов контролирует беспилотник."В коллективе трудятся почти 240 человек, средняя заработная плата около 38 тысяч рублей, а в разгар сезона — одна из самых больших в районе. Как рассказал руководитель сельхозпредприятия Антон Шишкин, для сотрудников созданы самые современные условия, в том числе и бытовые — недавно благоустроили общежитие. Однако трудности в работе создает состояние дороги к фермам. В дождливую погоду добираться на работу становится всё труднее. Врио главы региона пообещал проработать вопрос с профильным министерством, учитывая социальную значимость "Союза" и высокие производственные показатели", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220425/dorogi-1785335148.html
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экономика, кировская область
18:31 08.06.2022 (обновлено: 18:37 08.06.2022)
 

Дорогу к фермам отремонтируют в Вятских Полянах

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта дороги
Рабочие во время ремонта дороги - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Рабочие во время ремонта дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов встретился с коллективом сельхозпредприятия в Вятских Полянах и пообещал отремонтировать дорогу к фермам, сообщает пресс-служба правительства региона.
Агропромышленная компания "Союз" — крупный местный налогоплательщик, входящий в десятку известных производителей молока в регионе.
"АПК "Союз" производит молоко и мясо, выращивает зерно. Более 40 тонн молока ежедневно сдается на крупные молокоперерабатывающие заводы. В прошлом году агрофирма завершила животноводческий инвестпроект стоимостью 300 миллионов рублей — построен комплекс на 700 голов с доильной системой типа "Карусель". На предприятии активно внедряется импортозамещающее оборудование, построены телячьи деревни, сушильно-сортировальный комплекс зерновых культур большой мощности и многое другое. Все это стало возможным, в том числе, благодаря ежегодной государственной поддержке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2021 году расширился парк техники агрофирмы - на его обновление направили более 230 миллионов рублей. На крупных сельхозмашинах хозяйства установлена система мониторинга, на работающих в поле тракторах – автопилоты для высокоточного сева. Изменения в почве и качество посевов контролирует беспилотник.
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"В коллективе трудятся почти 240 человек, средняя заработная плата около 38 тысяч рублей, а в разгар сезона — одна из самых больших в районе. Как рассказал руководитель сельхозпредприятия Антон Шишкин, для сотрудников созданы самые современные условия, в том числе и бытовые — недавно благоустроили общежитие. Однако трудности в работе создает состояние дороги к фермам. В дождливую погоду добираться на работу становится всё труднее. Врио главы региона пообещал проработать вопрос с профильным министерством, учитывая социальную значимость "Союза" и высокие производственные показатели", - подчеркивается в сообщении.

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