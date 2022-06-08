https://ria.ru/20220608/donetsk-1794072961.html

В Донецке при обстреле был поврежден газопровод высокого давления

В Донецке при обстреле был поврежден газопровод высокого давления - РИА Новости, 08.06.2022

В Донецке при обстреле был поврежден газопровод высокого давления

После обстрела в Донецке оказался поврежден газопровод высокого давления, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:39

2022-06-08T17:39

2022-06-08T20:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. После обстрела в Донецке оказался поврежден газопровод высокого давления, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Куйбышевского района поврежден газопровод высокого давления Д=529 мм по улице Слепнева в районе дома № 822", — написал он в своем Telegram-канале.По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, сегодня украинские силовики обстреливали также Ворошиловский и Ленинский районы, несколько снарядов упали в Макеевке. Пострадали две женщины и ребенок.Кроме того, от ударов повреждены здания детского сада и аэропорт, по которому выпустили 15 снарядов калибра 125 миллиметров из танка.Россия с 24 февраля проводит военную на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны заявило, что российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины".

https://ria.ru/20220608/donetsk-1794005703.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Глава представительства ДНР рассказал подробности обстрела центра Донецка Глава представительства ДНР рассказал подробности обстрела центра Донецка 2022-06-08T17:39 true PT0M27S

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Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика