https://ria.ru/20220608/donetsk-1794001692.html

Украинские войска начали обстрел центральной части Донецка

Украинские войска начали обстрел центральной части Донецка - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские войска начали обстрел центральной части Донецка

Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, зафиксированы попадания в районе площади Ленина и в районе Дома правительства, сообщает мэр города РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:50

2022-06-08T14:50

2022-06-08T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, зафиксированы попадания в районе площади Ленина и в районе Дома правительства, сообщает мэр города Алексей Кулемзин и представительство ДНР в СЦКК."Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина", написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220608/panteleymonovka-1793919986.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками 2022-06-08T14:50 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире