Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска начали обстрел центральной части Донецка - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/donetsk-1794001692.html
Украинские войска начали обстрел центральной части Донецка
Украинские войска начали обстрел центральной части Донецка - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска начали обстрел центральной части Донецка
Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, зафиксированы попадания в районе площади Ленина и в районе Дома правительства, сообщает мэр города РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:50
2022-06-08T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794044761_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b51c775bb90cbe4f9c1a4f6dc1d60bfe.jpg
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, зафиксированы попадания в районе площади Ленина и в районе Дома правительства, сообщает мэр города Алексей Кулемзин и представительство ДНР в СЦКК."Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина", написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220608/panteleymonovka-1793919986.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками
Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками
2022-06-08T14:50
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794044761_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_006650af36f7c93e46b848a2fb1e2dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
14:50 08.06.2022 (обновлено: 16:30 08.06.2022)
 
Украинские войска начали обстрел центральной части Донецка

Мэр Донецка заявил, что украинские войска начали обстрел центральной части города

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, зафиксированы попадания в районе площади Ленина и в районе Дома правительства, сообщает мэр города Алексей Кулемзин и представительство ДНР в СЦКК.
"Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина", написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Осколки разорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 11:17Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала