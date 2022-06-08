https://ria.ru/20220608/donetsk-1794001692.html
Украинские войска начали обстрел центральной части Донецка
Украинские войска начали обстрел центральной части Донецка - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска начали обстрел центральной части Донецка
Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, зафиксированы попадания в районе площади Ленина и в районе Дома правительства, сообщает мэр города РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:50
2022-06-08T14:50
2022-06-08T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, зафиксированы попадания в районе площади Ленина и в районе Дома правительства, сообщает мэр города Алексей Кулемзин и представительство ДНР в СЦКК."Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина", написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220608/panteleymonovka-1793919986.html
РИА Новости
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Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками
Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками
2022-06-08T14:50
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире
14:50 08.06.2022 (обновлено: 16:30 08.06.2022)
Украинские войска начали обстрел центральной части Донецка
Мэр Донецка заявил, что украинские войска начали обстрел центральной части города