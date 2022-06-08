https://ria.ru/20220608/dnr-1794096742.html
В ДНР за сутки погибли двое военнослужащих
В ДНР за сутки погибли двое военнослужащих - РИА Новости, 08.06.2022
В ДНР за сутки погибли двое военнослужащих
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое военных ДНР погибли, восемь получили ранения. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:24
2022-06-08T19:24
2022-06-08T19:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
владимир путин
в мире
здоровье - общество
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781613139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a1fb1ba2f8d1f9fc04f3ff88f20a47a.jpg
ДОНЕЦК, 8 июня - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое военных ДНР погибли, восемь получили ранения."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость два защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и восемь получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781613139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a58ef5a63f8c64c61ed22a574cb27bad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин, в мире, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр
В ДНР за сутки погибли двое военнослужащих
Народная милиция ДНР: за сутки погибли двое военнослужащих, восемь получили ранения