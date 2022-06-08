https://ria.ru/20220608/dnr-1793992887.html
Пушилин предложил премьеру ДНР Ананченко новую должность
Пушилин предложил премьеру ДНР Ананченко новую должность - РИА Новости, 08.06.2022
Пушилин предложил премьеру ДНР Ананченко новую должность
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что предложил Александру Ананченко возглавить развитие госсектора, и поблагодарил его за плодотворную... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:29
2022-06-08T14:29
2022-06-08T14:34
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_0:55:2300:1349_1920x0_80_0_0_105bd00e0c52fa1a0db09b84a4652968.jpg
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что предложил Александру Ананченко возглавить развитие госсектора, и поблагодарил его за плодотворную деятельность в должности председателя Правительства ДНР."Поблагодарил Александра Ананченко за плодотворную деятельность в должности председателя Правительства Донецкой Народной Республики – он руководил им сложные четыре года. Предложил Александру Евгеньевичу возглавить развитие госсектора. Кандидатура на должность председателя Правительства сегодня мною внесена в Народный Совет Донецкой Народной Республики", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220406/mariupol-1782168775.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_3f4eca0c4581a75a7dd2b0060a2825b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
14:29 08.06.2022 (обновлено: 14:34 08.06.2022)
Пушилин предложил премьеру ДНР Ананченко новую должность
Пушилин предложил нового премьера вместо Ананченко, который перейдет на другую должность