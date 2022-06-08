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Пушилин предложил премьеру ДНР Ананченко новую должность - РИА Новости, 08.06.2022
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Пушилин предложил премьеру ДНР Ананченко новую должность
Пушилин предложил премьеру ДНР Ананченко новую должность - РИА Новости, 08.06.2022
Пушилин предложил премьеру ДНР Ананченко новую должность
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что предложил Александру Ананченко возглавить развитие госсектора, и поблагодарил его за плодотворную... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:29
2022-06-08T14:34
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что предложил Александру Ананченко возглавить развитие госсектора, и поблагодарил его за плодотворную деятельность в должности председателя Правительства ДНР."Поблагодарил Александра Ананченко за плодотворную деятельность в должности председателя Правительства Донецкой Народной Республики – он руководил им сложные четыре года. Предложил Александру Евгеньевичу возглавить развитие госсектора. Кандидатура на должность председателя Правительства сегодня мною внесена в Народный Совет Донецкой Народной Республики", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
14:29 08.06.2022 (обновлено: 14:34 08.06.2022)
 
Пушилин предложил премьеру ДНР Ананченко новую должность

Пушилин предложил нового премьера вместо Ананченко, который перейдет на другую должность

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что предложил Александру Ананченко возглавить развитие госсектора, и поблагодарил его за плодотворную деятельность в должности председателя Правительства ДНР.
"Поблагодарил Александра Ананченко за плодотворную деятельность в должности председателя Правительства Донецкой Народной Республики – он руководил им сложные четыре года. Предложил Александру Евгеньевичу возглавить развитие госсектора. Кандидатура на должность председателя Правительства сегодня мною внесена в Народный Совет Донецкой Народной Республики", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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