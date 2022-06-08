https://ria.ru/20220608/dnr-1793992887.html

Пушилин предложил премьеру ДНР Ананченко новую должность

Пушилин предложил премьеру ДНР Ананченко новую должность - РИА Новости, 08.06.2022

Пушилин предложил премьеру ДНР Ананченко новую должность

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что предложил Александру Ананченко возглавить развитие госсектора, и поблагодарил его за плодотворную... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:29

2022-06-08T14:29

2022-06-08T14:34

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что предложил Александру Ананченко возглавить развитие госсектора, и поблагодарил его за плодотворную деятельность в должности председателя Правительства ДНР."Поблагодарил Александра Ананченко за плодотворную деятельность в должности председателя Правительства Донецкой Народной Республики – он руководил им сложные четыре года. Предложил Александру Евгеньевичу возглавить развитие госсектора. Кандидатура на должность председателя Правительства сегодня мною внесена в Народный Совет Донецкой Народной Республики", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220406/mariupol-1782168775.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин