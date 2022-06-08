https://ria.ru/20220608/dnr-1793914264.html

В ДНР за время эскалации погибли 157 мирных жителей

В ДНР за время эскалации погибли 157 мирных жителей - РИА Новости, 08.06.2022

В ДНР за время эскалации погибли 157 мирных жителей

За 112 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 157 мирных жителей, 732 пострадали, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:50

2022-06-08T10:50

2022-06-08T10:57

специальная военная операция на украине

в мире

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840670_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6dbc0c9abbd0ab20c38c990213dbac09.jpg

ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. За 112 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 157 мирных жителей, 732 пострадали, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 112 дней эскалации погибли 157 гражданских лиц, в т.ч. 8 детей. Ранения различной степени тяжести получили 732 гражданских лица, в т.ч. 55 детей", - сообщило представительство в Telegram-канале.Как отмечается, с 17 февраля по состоянию на 8 июня украинские войска 4039 раз открывали огонь по территории ДНР, из них с применением тяжелого вооружения – 3722."Всего противником выпущено 36 074 боеприпаса различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 56 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 6275 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220608/obstrely-1793915684.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина