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Силы ДНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных - РИА Новости, 08.06.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместными действиями с Вооруженными Силами РФ за минувшие сутки уничтожены до 50 украинских РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:36
2022-06-08T10:36
2022-06-08T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместными действиями с Вооруженными Силами РФ за минувшие сутки уничтожены до 50 украинских силовиков, танк и две БМП.Во вторник Народная милиции ДНР заявляла, что за сутки уничтожены до 30 украинских военных и два танка."За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены один танк, две БМП, три БТР и до 50 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе населенного пункта Водяное", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:36 08.06.2022 (обновлено: 10:41 08.06.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки в 50 человек, танк и два БМП