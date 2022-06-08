09:04 08.06.2022 (обновлено: 10:10 08.06.2022)
Украинские военные за сутки 67 раз обстреляли ДНР
Украинские военные за сутки 67 раз обстреляли ДНР, погиб мирный житель
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский танк в Донецкой области
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский танк в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. <...> (выпущено. — Прим. ред.) 543 единицы различных боеприпасов. <...> За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного и ранении шести гражданских лиц", — говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, повреждения получили 34 дома и 11 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.