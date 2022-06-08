https://ria.ru/20220608/dnr-1793890403.html

Украинские военные за сутки 67 раз обстреляли ДНР

Украинские военные за сутки 67 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские военные за сутки 67 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T09:04

2022-06-08T09:04

2022-06-08T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

днр

украина

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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, повреждения получили 34 дома и 11 объектов гражданской инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/donetsk-1793864927.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина