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Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о неофициальных контактах РФ и США - РИА Новости, 08.06.2022
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Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о неофициальных контактах РФ и США
Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о неофициальных контактах РФ и США - РИА Новости, 08.06.2022
Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о неофициальных контактах РФ и США
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ему неизвестно о каких-либо неофициальных контактах между Россией и США. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T00:07
2022-06-08T00:07
в мире
россия
сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ему неизвестно о каких-либо неофициальных контактах между Россией и США.
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
00:07 08.06.2022
 
Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о неофициальных контактах РФ и США

Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о каких-либо неофициальных контактах России и США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ему неизвестно о каких-либо неофициальных контактах между Россией и США.
"Мне о таких контактах неизвестно", - сказал посол в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.
 
В миреРоссияСШААнатолий Антонов
 
 
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