https://ria.ru/20220608/diplomatiya-1793869863.html
Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о неофициальных контактах РФ и США
Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о неофициальных контактах РФ и США - РИА Новости, 08.06.2022
Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о неофициальных контактах РФ и США
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ему неизвестно о каких-либо неофициальных контактах между Россией и США. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T00:07
2022-06-08T00:07
2022-06-08T00:07
в мире
россия
сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ему неизвестно о каких-либо неофициальных контактах между Россией и США.
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о неофициальных контактах РФ и США
Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о каких-либо неофициальных контактах России и США