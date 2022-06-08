https://ria.ru/20220608/diplomatiya-1793869863.html

Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о неофициальных контактах РФ и США

Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о неофициальных контактах РФ и США - РИА Новости, 08.06.2022

Посол Антонов заявил, что ему неизвестно о неофициальных контактах РФ и США

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ему неизвестно о каких-либо неофициальных контактах между Россией и США. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T00:07

2022-06-08T00:07

2022-06-08T00:07

в мире

россия

сша

анатолий антонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0016b3b22cbce8ea8e02032d8885504.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ему неизвестно о каких-либо неофициальных контактах между Россией и США.

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, анатолий антонов