https://ria.ru/20220608/deti-1793939863.html

Пять российских регионов готовы принять в приемные семьи детей из Донбасса

Пять российских регионов готовы принять в приемные семьи детей из Донбасса - РИА Новости, 08.06.2022

Пять российских регионов готовы принять в приемные семьи детей из Донбасса

Пять регионов России готовы принять в приемные семьи 108 детей из Донбасса, рассказала корреспонденту РИА Новости уполномоченная по правам ребёнка при... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:19

2022-06-08T12:19

2022-06-08T12:20

общество

москва

московская область (подмосковье)

ростов

мария львова-белова

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 8 июня - РИА Новости. Пять регионов России готовы принять в приемные семьи 108 детей из Донбасса, рассказала корреспонденту РИА Новости уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова."Мы... до того как, собственно, запланировали эти 108 детей к устройству в наши семьи, поговорили с губернаторами, кто готов по примеру Московской области по отработанной технологии принять детей в семью. На данный момент это Москва, Калужская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, один ребенок у нас едет в Ростов, Ростовская область и Воронежская область. То есть пять получается. Но в Ростов просто один ребенок, потому что там тётя их забирает", - сказала Львова-Белова.Она отметила, что каждый регион сообщил то количество детей, которое они могли бы принять. Сначала это будет дистанционное знакомство ребенка с семьей, подготовка к переходу в нее, отметила Львова-Белова.Как уточнили в пресс-службе уполномоченной, примут ребят пять регионов и Москва.Омбудсмен подчеркнула, что принятые в приемные семьи дети хотят там остаться и в дальнейшем."Они не просто хотят остаться, они боятся, что кто-то на их семью будет покушаться. Я приехала в семью и дети спрятались, потому что они боялись, что я за ними приехала. И только после того, как папа зашел и сказал: "Я никому вас не отдам", по головам двух девчонок гладит, только после этого они из комнаты вышли", - добавила она.

https://ria.ru/20220606/proekt-1793473994.html

https://ria.ru/20220603/deti-1792844247.html

москва

московская область (подмосковье)

ростов

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общество, москва, московская область (подмосковье), ростов, мария львова-белова