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Запад пытается организовать дефолт России, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.06.2022
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Запад пытается организовать дефолт России, заявили в Кремле
Запад пытается организовать дефолт России, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.06.2022
Запад пытается организовать дефолт России, заявили в Кремле
Запад пытается организовать для России рукотворный дефолт, объективно абсолютно никаких оснований для него нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:49
2022-06-08T14:08
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Запад пытается организовать для России рукотворный дефолт, объективно абсолютно никаких оснований для него нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Запад, действительно, подтакливает (Россию) к дефолту, но - здесь надо все время оговариваться – к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта в Российской Федерации нет, причем нет абсолютно", - сказал Песков.Отвечая на вопрос журналистов о том, как в условиях санкций использовать схему для выплат за российский газ, Песков сказал, что этот вопрос стоит задавать Министерству финансов."Но что касается механики выплат, все-таки лучше это в Минфине нашем уточнять", - сказал Песков.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, дмитрий песков
13:49 08.06.2022 (обновлено: 14:08 08.06.2022)
 
Запад пытается организовать дефолт России, заявили в Кремле

Песков: Запад пытается организовать рукотворный дефолт России

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидентский штандарт в Московском Кремле
Президентский штандарт в Московском Кремле - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президентский штандарт в Московском Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Запад пытается организовать для России рукотворный дефолт, объективно абсолютно никаких оснований для него нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Запад, действительно, подтакливает (Россию) к дефолту, но - здесь надо все время оговариваться – к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта в Российской Федерации нет, причем нет абсолютно", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, как в условиях санкций использовать схему для выплат за российский газ, Песков сказал, что этот вопрос стоит задавать Министерству финансов.
"Но что касается механики выплат, все-таки лучше это в Минфине нашем уточнять", - сказал Песков.
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияДмитрий Песков
 
 
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