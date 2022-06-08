https://ria.ru/20220608/defolt-1793978675.html

Запад пытается организовать дефолт России, заявили в Кремле

Запад пытается организовать дефолт России, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.06.2022

Запад пытается организовать дефолт России, заявили в Кремле

Запад пытается организовать для России рукотворный дефолт, объективно абсолютно никаких оснований для него нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:49

2022-06-08T13:49

2022-06-08T14:08

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Запад пытается организовать для России рукотворный дефолт, объективно абсолютно никаких оснований для него нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Запад, действительно, подтакливает (Россию) к дефолту, но - здесь надо все время оговариваться – к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта в Российской Федерации нет, причем нет абсолютно", - сказал Песков.Отвечая на вопрос журналистов о том, как в условиях санкций использовать схему для выплат за российский газ, Песков сказал, что этот вопрос стоит задавать Министерству финансов."Но что касается механики выплат, все-таки лучше это в Минфине нашем уточнять", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1793793844.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, дмитрий песков