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Гутерреш заявил об угрозе дефицита основных зерновых культур в мире
Гутерреш заявил об угрозе дефицита основных зерновых культур в мире - РИА Новости, 08.06.2022
Гутерреш заявил об угрозе дефицита основных зерновых культур в мире
Высокая стоимость удобрений в результате конфликта на Украине грозит дефицитом всех основных зерновых культур, это может затронуть "миллиарды людей", заявил... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:20
2022-06-08T20:20
2022-06-08T20:20
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антониу гутерреш
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ВАШИНГТОН, 8 июня - РИА Новости. Высокая стоимость удобрений в результате конфликта на Украине грозит дефицитом всех основных зерновых культур, это может затронуть "миллиарды людей", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."Цены на продовольствие достигли рекордно высокого уровня. Цены на удобрения выросли более чем вдвое, что повсюду внушает тревогу. Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке", - сказал Гутерреш в ходе брифинга Группы реагирования на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.Как отметил генсек всемирной организации, во многом продовольственный кризис в текущем году связан с дефицит удобрений, который в следующем году может вылиться в "дефицит продовольствия".Россия и Белоруссия, попавшие под санкции западных стран в связи с событиями на Украине, являются крупнейшими в мире производителями калийных удобрений. В результате введенных рестрикций доступ этой категории товаров на мировые рынки оказался ограничен.
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экономика, украина, азия, россия, цены на нефть, в мире, оон, антониу гутерреш
Гутерреш заявил об угрозе дефицита основных зерновых культур в мире
Генсек ООН Гутерреш: высокие цены на удобрения грозят дефицитом основных зерновых культур
ВАШИНГТОН, 8 июня - РИА Новости. Высокая стоимость удобрений в результате конфликта на Украине грозит дефицитом всех основных зерновых культур, это может затронуть "миллиарды людей", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Цены на продовольствие достигли рекордно высокого уровня. Цены на удобрения выросли более чем вдвое, что повсюду внушает тревогу. Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке", - сказал Гутерреш в ходе брифинга Группы реагирования на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.
Как отметил генсек всемирной организации, во многом продовольственный кризис в текущем году связан с дефицит удобрений, который в следующем году может вылиться в "дефицит продовольствия".
Россия и Белоруссия, попавшие под санкции западных стран в связи с событиями на Украине, являются крупнейшими в мире производителями калийных удобрений. В результате введенных рестрикций доступ этой категории товаров на мировые рынки оказался ограничен.