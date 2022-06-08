https://ria.ru/20220608/chekhiya-1794121106.html

Земан не разрешил 127 гражданам Чехии вступить в ВСУ

Земан не разрешил 127 гражданам Чехии вступить в ВСУ - РИА Новости, 08.06.2022

Земан не разрешил 127 гражданам Чехии вступить в ВСУ

Чешский президент Милош Земан отказал 127 согражданам в их просьбе принять участие в военных действиях на Украине на стороне Киева, сообщил в среду в Twitter... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T22:29

2022-06-08T22:29

2022-06-08T22:30

специальная военная операция на украине

в мире

милош земан

украина

чехия

вооруженные силы украины

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ПРАГА, 8 июн – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан отказал 127 согражданам в их просьбе принять участие в военных действиях на Украине на стороне Киева, сообщил в среду в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек."На основании отрицательной рекомендации МВД республики президент Милош Земан в среду 8 июня отказал 127 гражданам Чехии в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины", - написал Овчачек.Это уже третий отказ Земана гражданам республики в их просьбе о вступлении в ВС Украины. Ранее 24 мая он не разрешил сделать это 11 гражданам страны, а затем 1 июня – 80 гражданам.При этом 11 мая Земан дал согласие на вступление в войска Украины 103 гражданам республики.Гражданам Чехии разрешается служба в вооруженных подразделениях других государств только с разрешения президента республики, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны.В марте этого года Овчачек сообщил о том, что в Пражский град поступили заявления с просьбой о разрешении служить в вооруженных силах Украины более чем от 300 граждан Чехии.

https://ria.ru/20220608/naemniki-1793994796.html

https://ria.ru/20220605/naemnik-1793209404.html

украина

чехия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, милош земан, украина, чехия, вооруженные силы украины