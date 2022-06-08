22:29 08.06.2022 (обновлено: 22:30 08.06.2022)
Земан не разрешил 127 гражданам Чехии вступить в ВСУ
Земан отказал 127 гражданам Чехии в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
ПРАГА, 8 июн – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан отказал 127 согражданам в их просьбе принять участие в военных действиях на Украине на стороне Киева, сообщил в среду в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.
"На основании отрицательной рекомендации МВД республики президент Милош Земан в среду 8 июня отказал 127 гражданам Чехии в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины", - написал Овчачек.
Это уже третий отказ Земана гражданам республики в их просьбе о вступлении в ВС Украины. Ранее 24 мая он не разрешил сделать это 11 гражданам страны, а затем 1 июня – 80 гражданам.
При этом 11 мая Земан дал согласие на вступление в войска Украины 103 гражданам республики.
Гражданам Чехии разрешается служба в вооруженных подразделениях других государств только с разрешения президента республики, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны.
В марте этого года Овчачек сообщил о том, что в Пражский град поступили заявления с просьбой о разрешении служить в вооруженных силах Украины более чем от 300 граждан Чехии.