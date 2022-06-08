https://ria.ru/20220608/chartery-1793960069.html
Туроператоры объявили о запуске новых чартеров в Турцию
Туроператоры объявили о запуске новых чартеров в Турцию - РИА Новости, 08.06.2022
Туроператоры объявили о запуске новых чартеров в Турцию
Российские туроператоры анонсировали сразу несколько новых чартерных программ в Турцию — из Новосибирска и Красноярска в Анталью и из Москвы в Даламан, сообщает РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:30
2022-06-08T13:30
2022-06-08T13:30
туризм
анталья (провинция)
новосибирск
интурист
anex tour
ассоциация туроператоров россии (атор)
красноярск
турция
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские туроператоры анонсировали сразу несколько новых чартерных программ в Турцию — из Новосибирска и Красноярска в Анталью и из Москвы в Даламан, сообщает АТОР.Чартеры в Турцию из Новосибирска совместно с авиакомпанией Azur air организуют Anex Tour (с 11 июня) и "Интурист" (с 13 июня). "Ранее из этого города рейсов в Анталью не было, теперь они будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам", — уточняют в АТОР.В системе бронирования "Интуриста" цены туров на восемь ночей с прямым перелетом стартуют от 117 тысяч рублей на двоих в отель три звезды в Кемере на "все включено". Что касается рейсов из Красноярска, их делят между собой Anex Tour и другие туроператоры, наиболее вероятно Coral Travel и Pegas Touristik, уточняют в ассоциации. Окончательных цен на путевки пока нет.Помимо этого, Anex Tour анонсировал полетную программу в Даламан из Москвы, вылеты будут осуществляться два раза в неделю на лайнерах Azur air, старт — с 10 июня. Стоимость недельных туров — от 80 тысяч рублей на двоих."Сейчас на существующих рейсах Turkish Airlines уже образовался дефицит мест. Поэтому туры на новых чартерах, скорее всего, будут распроданы с большой глубиной и достаточно быстро", — отмечают в АТОР.
https://ria.ru/20220607/turtsiya-1793718229.html
анталья (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), новосибирск, интурист, anex tour, ассоциация туроператоров россии (атор), красноярск, турция, новости - туризм, туризм, туристы
Туроператоры объявили о запуске новых чартеров в Турцию
Туроператоры анонсировали запуск чартеров из Москвы, Новосибирска и Красноярска в Турцию
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские туроператоры анонсировали сразу несколько новых чартерных программ в Турцию — из Новосибирска и Красноярска в Анталью и из Москвы в Даламан, сообщает АТОР.
Чартеры в Турцию из Новосибирска совместно с авиакомпанией Azur air организуют Anex Tour (с 11 июня) и "Интурист" (с 13 июня).
"Ранее из этого города рейсов в Анталью не было, теперь они будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам", — уточняют в АТОР.
В системе бронирования "Интуриста" цены туров на восемь ночей с прямым перелетом стартуют от 117 тысяч рублей на двоих в отель три звезды в Кемере на "все включено".
Что касается рейсов из Красноярска, их делят между собой Anex Tour и другие туроператоры, наиболее вероятно Coral Travel и Pegas Touristik, уточняют в ассоциации. Окончательных цен на путевки пока нет.
Помимо этого, Anex Tour анонсировал полетную программу в Даламан из Москвы, вылеты будут осуществляться два раза в неделю на лайнерах Azur air, старт — с 10 июня. Стоимость недельных туров — от 80 тысяч рублей на двоих.
"Сейчас на существующих рейсах Turkish Airlines уже образовался дефицит мест. Поэтому туры на новых чартерах, скорее всего, будут распроданы с большой глубиной и достаточно быстро", — отмечают в АТОР.