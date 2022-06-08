https://ria.ru/20220608/chartery-1793960069.html

Туроператоры объявили о запуске новых чартеров в Турцию

Туроператоры объявили о запуске новых чартеров в Турцию - РИА Новости, 08.06.2022

Туроператоры объявили о запуске новых чартеров в Турцию

Российские туроператоры анонсировали сразу несколько новых чартерных программ в Турцию — из Новосибирска и Красноярска в Анталью и из Москвы в Даламан, сообщает РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:30

2022-06-08T13:30

2022-06-08T13:30

туризм

анталья (провинция)

новосибирск

интурист

anex tour

ассоциация туроператоров россии (атор)

красноярск

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753616934_210:382:2944:1920_1920x0_80_0_0_4b83b6d93e9416d8f9069b482e92e1aa.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские туроператоры анонсировали сразу несколько новых чартерных программ в Турцию — из Новосибирска и Красноярска в Анталью и из Москвы в Даламан, сообщает АТОР.Чартеры в Турцию из Новосибирска совместно с авиакомпанией Azur air организуют Anex Tour (с 11 июня) и "Интурист" (с 13 июня). "Ранее из этого города рейсов в Анталью не было, теперь они будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам", — уточняют в АТОР.В системе бронирования "Интуриста" цены туров на восемь ночей с прямым перелетом стартуют от 117 тысяч рублей на двоих в отель три звезды в Кемере на "все включено". Что касается рейсов из Красноярска, их делят между собой Anex Tour и другие туроператоры, наиболее вероятно Coral Travel и Pegas Touristik, уточняют в ассоциации. Окончательных цен на путевки пока нет.Помимо этого, Anex Tour анонсировал полетную программу в Даламан из Москвы, вылеты будут осуществляться два раза в неделю на лайнерах Azur air, старт — с 10 июня. Стоимость недельных туров — от 80 тысяч рублей на двоих."Сейчас на существующих рейсах Turkish Airlines уже образовался дефицит мест. Поэтому туры на новых чартерах, скорее всего, будут распроданы с большой глубиной и достаточно быстро", — отмечают в АТОР.

https://ria.ru/20220607/turtsiya-1793718229.html

анталья (провинция)

новосибирск

красноярск

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

анталья (провинция), новосибирск, интурист, anex tour, ассоциация туроператоров россии (атор), красноярск, турция, новости - туризм, туризм, туристы