https://ria.ru/20220608/chartery-1793890186.html

Названо число пассажиров чартеров по России в 2022 году

Названо число пассажиров чартеров по России в 2022 году - РИА Новости, 08.06.2022

Названо число пассажиров чартеров по России в 2022 году

Более 30 тысяч туристов в этом году уже воспользовались чартерами по России, количество регионов-участников программы увеличилось с семи до 12, заявил... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:58

2022-06-08T16:58

2022-06-08T16:58

туризм

туризм

владимир путин

россия

владивосток

калининград

тюмень

тобольск

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Более 30 тысяч туристов в этом году уже воспользовались чартерами по России, количество регионов-участников программы увеличилось с семи до 12, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Президент РФ Владимир Путин в середине января поставил задачу ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах и повысить доступность отдыха для россиян.Вице-премьер уточнил, что всего в этом году отправиться в путешествие по доступной цене смогут около 50 тысяч туристов. Чартеры доступны в Бурятию, Владивосток, Дагестан, Чечню, Калининград, Татарстан, Тобольск, Тюмень, а также на Сахалин, Алтай, Камчатку и в Карелию."В рамках нацпроекта также идет активное создание инфраструктуры. В этом году гранты получат более 800 проектов. Среди них 150 проектов на сумму более 1,2 миллиарда рублей по обустройству пляжей и национальных турмаршрутов в 21 субъекте. Также в 13 регионах поддержаны 150 общественных инициатив по созданию кемпингов и автокемпингов на сумму 700 миллионов рублей", — добавили в правительстве.Там сообщили, что еще более 1,5 миллиарда рублей уже направлены на поддержку 500 проектов в 22 субъектах на разработку новых турмаршрутов, электронных приложений, а также создание безбарьерной среды для туристов с ограниченными возможностями. "Кроме этого, корпорация "Туризм.РФ" с инвесторами также прорабатывает вопрос применения быстровозводимых технологий для строительства гостиниц, доступных на отечественном рынке. Это должно сократить сроки строительства с трех-четырех до 1-1,5 лет", — заключили в аппарате вице-премьера.

https://ria.ru/20220608/keshbek-1793934117.html

https://ria.ru/20220603/tyumen-1792630506.html

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Лана Баева

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