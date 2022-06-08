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Названо число пассажиров чартеров по России в 2022 году - РИА Новости, 08.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220608/chartery-1793890186.html
Названо число пассажиров чартеров по России в 2022 году
Названо число пассажиров чартеров по России в 2022 году - РИА Новости, 08.06.2022
Названо число пассажиров чартеров по России в 2022 году
Более 30 тысяч туристов в этом году уже воспользовались чартерами по России, количество регионов-участников программы увеличилось с семи до 12, заявил... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:58
2022-06-08T16:58
туризм
туризм
владимир путин
россия
владивосток
калининград
тюмень
тобольск
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Более 30 тысяч туристов в этом году уже воспользовались чартерами по России, количество регионов-участников программы увеличилось с семи до 12, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Президент РФ Владимир Путин в середине января поставил задачу ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах и повысить доступность отдыха для россиян.Вице-премьер уточнил, что всего в этом году отправиться в путешествие по доступной цене смогут около 50 тысяч туристов. Чартеры доступны в Бурятию, Владивосток, Дагестан, Чечню, Калининград, Татарстан, Тобольск, Тюмень, а также на Сахалин, Алтай, Камчатку и в Карелию."В рамках нацпроекта также идет активное создание инфраструктуры. В этом году гранты получат более 800 проектов. Среди них 150 проектов на сумму более 1,2 миллиарда рублей по обустройству пляжей и национальных турмаршрутов в 21 субъекте. Также в 13 регионах поддержаны 150 общественных инициатив по созданию кемпингов и автокемпингов на сумму 700 миллионов рублей", — добавили в правительстве.Там сообщили, что еще более 1,5 миллиарда рублей уже направлены на поддержку 500 проектов в 22 субъектах на разработку новых турмаршрутов, электронных приложений, а также создание безбарьерной среды для туристов с ограниченными возможностями. "Кроме этого, корпорация "Туризм.РФ" с инвесторами также прорабатывает вопрос применения быстровозводимых технологий для строительства гостиниц, доступных на отечественном рынке. Это должно сократить сроки строительства с трех-четырех до 1-1,5 лет", — заключили в аппарате вице-премьера.
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16:58 08.06.2022
 
Названо число пассажиров чартеров по России в 2022 году

Более 30 тысяч туристов в 2022 году воспользовались чартерной программой по России

© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкПассажиры у стойки регистрации в аэропорту Ремезов в Тобольске
Пассажиры у стойки регистрации в аэропорту Ремезов в Тобольске - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Русанов
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Более 30 тысяч туристов в этом году уже воспользовались чартерами по России, количество регионов-участников программы увеличилось с семи до 12, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Президент РФ Владимир Путин в середине января поставил задачу ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах и повысить доступность отдыха для россиян.
"В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" мы продолжаем поддерживать туроператоров и граждан, предоставляя субсидии на чартерные авиарейсы. Благодаря этому стоимость пакетных туров снижается в 1,5-2 раза. Расширяем и географию полетов. Если в прошлом году туристам было доступно семь направлений, то в этом их уже 12. На текущий момент чартерами воспользовалось уже более 30 тысяч человек", — сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата правительства.
Вице-премьер уточнил, что всего в этом году отправиться в путешествие по доступной цене смогут около 50 тысяч туристов. Чартеры доступны в Бурятию, Владивосток, Дагестан, Чечню, Калининград, Татарстан, Тобольск, Тюмень, а также на Сахалин, Алтай, Камчатку и в Карелию.
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"В рамках нацпроекта также идет активное создание инфраструктуры. В этом году гранты получат более 800 проектов. Среди них 150 проектов на сумму более 1,2 миллиарда рублей по обустройству пляжей и национальных турмаршрутов в 21 субъекте. Также в 13 регионах поддержаны 150 общественных инициатив по созданию кемпингов и автокемпингов на сумму 700 миллионов рублей", — добавили в правительстве.
Там сообщили, что еще более 1,5 миллиарда рублей уже направлены на поддержку 500 проектов в 22 субъектах на разработку новых турмаршрутов, электронных приложений, а также создание безбарьерной среды для туристов с ограниченными возможностями.
"Кроме этого, корпорация "Туризм.РФ" с инвесторами также прорабатывает вопрос применения быстровозводимых технологий для строительства гостиниц, доступных на отечественном рынке. Это должно сократить сроки строительства с трех-четырех до 1-1,5 лет", — заключили в аппарате вице-премьера.
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