https://ria.ru/20220608/but-1793996923.html
Россия работает над возвращением Бута, заявила Москалькова
Россия работает над возвращением Бута, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.06.2022
Россия работает над возвращением Бута, заявила Москалькова
Россия работает над возвращением Виктора Бута, который отбывает наказание в США, у него наступил срок, позволяющий рассмотреть передачу в страну гражданства для РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:40
2022-06-08T14:40
2022-06-08T14:40
в мире
сша
виктор бут
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия работает над возвращением Виктора Бута, который отбывает наказание в США, у него наступил срок, позволяющий рассмотреть передачу в страну гражданства для отбывания наказания, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Каждый случай возвращения наших граждан на родину имеет свои историю, свою специфику. Мы очень надеемся, что наш соотечественник Виктор Бут вернётся на родину. У него на сегодняшний день наступил тот срок, который позволяет рассматривать вопрос о передаче осуждённого для отбывания наказания в страну гражданства. Именно в том направлении работает и Министерство иностранных дел, и Генеральная прокуратура, и Минюст, и мы тоже постоянно находимся в диалоге с тем, чтобы найти компромисс в решении этого вопроса", - сообщила Москалькова журналистам.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам.В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока. Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".
https://ria.ru/20220606/but-1793479072.html
https://ria.ru/20220428/delo-1786009082.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, виктор бут, россия, татьяна москалькова
Россия работает над возвращением Бута, заявила Москалькова
Москалькова: у Бута наступил срок, позволяющий рассмотреть передачу в страну гражданства
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия работает над возвращением Виктора Бута, который отбывает наказание в США, у него наступил срок, позволяющий рассмотреть передачу в страну гражданства для отбывания наказания, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Каждый случай возвращения наших граждан на родину имеет свои историю, свою специфику. Мы очень надеемся, что наш соотечественник Виктор Бут
вернётся на родину. У него на сегодняшний день наступил тот срок, который позволяет рассматривать вопрос о передаче осуждённого для отбывания наказания в страну гражданства. Именно в том направлении работает и Министерство иностранных дел, и Генеральная прокуратура, и Минюст, и мы тоже постоянно находимся в диалоге с тем, чтобы найти компромисс в решении этого вопроса", - сообщила Москалькова журналистам.
Виктор Бут был арестован в Таиланде
по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США
. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке
признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам.
В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока. Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".