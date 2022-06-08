https://ria.ru/20220608/britaniya-1794050877.html

Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными

Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными - РИА Новости, 08.06.2022

Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными

Посольство Британии в РФ заявило РИА Новости о том, что знает о задержании британских подданных в Донбассе, находится в тесном контакте с их семьями. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:47

2022-06-08T16:47

2022-06-08T16:50

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посольство Британии в РФ заявило РИА Новости о том, что знает о задержании британских подданных в Донбассе, находится в тесном контакте с их семьями."Мы знаем о задержании британских поданных и находимся в тесном контакте с их семьями", - сообщили в посольстве. "Британские граждане являются военнопленными и имеют право на гуманное обращение в соответствии с требованиями международного права," - добавили в дипмиссии.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, великобритания, донецкая народная республика