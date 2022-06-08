https://ria.ru/20220608/britaniya-1794050877.html
Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными
Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными - РИА Новости, 08.06.2022
Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными
Посольство Британии в РФ заявило РИА Новости о том, что знает о задержании британских подданных в Донбассе, находится в тесном контакте с их семьями. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:47
2022-06-08T16:47
2022-06-08T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
великобритания
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154885/60/1548856064_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_91472028a0ef2ff114b71dee1e548a9b.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посольство Британии в РФ заявило РИА Новости о том, что знает о задержании британских подданных в Донбассе, находится в тесном контакте с их семьями."Мы знаем о задержании британских поданных и находимся в тесном контакте с их семьями", - сообщили в посольстве. "Британские граждане являются военнопленными и имеют право на гуманное обращение в соответствии с требованиями международного права," - добавили в дипмиссии.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина
https://ria.ru/20220608/plen-1793878687.html
россия
украина
великобритания
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154885/60/1548856064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_84087568e95c2ae12f5eada38aea4d98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, великобритания, донецкая народная республика
16:47 08.06.2022 (обновлено: 16:50 08.06.2022)
Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными
Посольство Британии призвало к гуманному обращению с задержанными в Донбассе гражданами