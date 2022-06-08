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Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/britaniya-1794050877.html
Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными
Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными - РИА Новости, 08.06.2022
Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными
Посольство Британии в РФ заявило РИА Новости о том, что знает о задержании британских подданных в Донбассе, находится в тесном контакте с их семьями. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:47
2022-06-08T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
великобритания
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посольство Британии в РФ заявило РИА Новости о том, что знает о задержании британских подданных в Донбассе, находится в тесном контакте с их семьями."Мы знаем о задержании британских поданных и находимся в тесном контакте с их семьями", - сообщили в посольстве. "Британские граждане являются военнопленными и имеют право на гуманное обращение в соответствии с требованиями международного права," - добавили в дипмиссии.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина
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украина
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, великобритания, донецкая народная республика
16:47 08.06.2022 (обновлено: 16:50 08.06.2022)
 
Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными

Посольство Британии призвало к гуманному обращению с задержанными в Донбассе гражданами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Британии на здании посольства в Москве
Флаг Британии на здании посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг Британии на здании посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посольство Британии в РФ заявило РИА Новости о том, что знает о задержании британских подданных в Донбассе, находится в тесном контакте с их семьями.
"Мы знаем о задержании британских поданных и находимся в тесном контакте с их семьями", - сообщили в посольстве. "Британские граждане являются военнопленными и имеют право на гуманное обращение в соответствии с требованиями международного права," - добавили в дипмиссии.
Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина
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