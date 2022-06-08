https://ria.ru/20220608/brak-1793884752.html
В Подмосковье заключили брак четыре пары из Донбасса
В Подмосковье заключили брак четыре пары из Донбасса - РИА Новости, 08.06.2022
В Подмосковье заключили брак четыре пары из Донбасса
Четыре пары эвакуированных жителей ДНР и ЛНР зарегистрировали брак в Московской области, это люди 40-48 лет, рассказала в интервью РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T07:58
2022-06-08T07:58
2022-06-08T07:58
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Четыре пары эвакуированных жителей ДНР и ЛНР зарегистрировали брак в Московской области, это люди 40-48 лет, рассказала в интервью РИА Новости первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова."У нас беженцы (из ДНР и ЛНР – ред.) заключили уже четыре брака: два в Химках, два в Ногинске. Причем, что интересно, это не молодежь, а люди среднего возраста - 40-48 лет", - сказала Стригункова.Она отметила, что браки в Подмосковье можно заключать, помимо русского, еще на трёх языках - на английском, французском и немецком. Ранее в регионе около 15 иностранных пар в год обращались с желанием зарегистрировать брак.
https://ria.ru/20220430/svadba-1786337989.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, луганская народная республика
В Подмосковье заключили брак четыре пары из Донбасса
Четыре пары эвакуированных жителей ДНР и ЛНР зарегистрировали брак в Московской области