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Сенатор из США заявил, что в его штате выгоднее покупать кокаин, чем бензин - РИА Новости, 08.06.2022
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Сенатор из США заявил, что в его штате выгоднее покупать кокаин, чем бензин
Сенатор из США заявил, что в его штате выгоднее покупать кокаин, чем бензин - РИА Новости, 08.06.2022
Сенатор из США заявил, что в его штате выгоднее покупать кокаин, чем бензин
Американский сенатор Джон Кеннеди заявил, что в его родном штате Луизиана бензин так дорог, что выгоднее закупаться кокаином. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T23:46
2022-06-08T23:48
в мире
джо байден
луизиана
сша
бензин
экономика
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ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Американский сенатор Джон Кеннеди заявил, что в его родном штате Луизиана бензин так дорог, что выгоднее закупаться кокаином.Представитель республиканской оппозиции в эфире телеканала Fox раскритиковал президента США Джо Байдена за неспособность совладать с растущими ценами на топливо, которые практически ежедневно обновляют исторические максимумы.В Луизиане, центре американской нефтеперерабатывающей промышленности, бензин – один из самых дешевых в США. По состоянию на среду, его розничная цена составляет 4,495 доллара за галлон (3,785 литра) против 4,955 доллара в среднем по стране.
https://ria.ru/20220604/benzin-1793185604.html
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в мире, джо байден, луизиана, сша, бензин, экономика
23:46 08.06.2022 (обновлено: 23:48 08.06.2022)
 
Сенатор из США заявил, что в его штате выгоднее покупать кокаин, чем бензин

Американский сенатор Кеннеди заявил, что в Луизиане выгоднее покупать кокаин, чем бензин

© AP Photo / Seth Wenig, FileМужчина меняет цены на бензин на АЗС, США
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС, США - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Seth Wenig, File
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Американский сенатор Джон Кеннеди заявил, что в его родном штате Луизиана бензин так дорог, что выгоднее закупаться кокаином.
Представитель республиканской оппозиции в эфире телеканала Fox раскритиковал президента США Джо Байдена за неспособность совладать с растущими ценами на топливо, которые практически ежедневно обновляют исторические максимумы.
"В моем штате цена бензина так высока, что будет дешевле купить кокаин и просто бегать повсюду", - сказал Кеннеди.
В Луизиане, центре американской нефтеперерабатывающей промышленности, бензин – один из самых дешевых в США. По состоянию на среду, его розничная цена составляет 4,495 доллара за галлон (3,785 литра) против 4,955 доллара в среднем по стране.
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 19:41
Цены на бензин в США выросли вдвое со дня инаугурации Байдена
 
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