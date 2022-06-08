https://ria.ru/20220608/benzin-1794127067.html
Сенатор из США заявил, что в его штате выгоднее покупать кокаин, чем бензин
Сенатор из США заявил, что в его штате выгоднее покупать кокаин, чем бензин - РИА Новости, 08.06.2022
Сенатор из США заявил, что в его штате выгоднее покупать кокаин, чем бензин
Американский сенатор Джон Кеннеди заявил, что в его родном штате Луизиана бензин так дорог, что выгоднее закупаться кокаином. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T23:46
2022-06-08T23:46
2022-06-08T23:48
в мире
джо байден
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бензин
экономика
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ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Американский сенатор Джон Кеннеди заявил, что в его родном штате Луизиана бензин так дорог, что выгоднее закупаться кокаином.Представитель республиканской оппозиции в эфире телеканала Fox раскритиковал президента США Джо Байдена за неспособность совладать с растущими ценами на топливо, которые практически ежедневно обновляют исторические максимумы.В Луизиане, центре американской нефтеперерабатывающей промышленности, бензин – один из самых дешевых в США. По состоянию на среду, его розничная цена составляет 4,495 доллара за галлон (3,785 литра) против 4,955 доллара в среднем по стране.
https://ria.ru/20220604/benzin-1793185604.html
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в мире, джо байден, луизиана, сша, бензин, экономика
23:46 08.06.2022 (обновлено: 23:48 08.06.2022)
Сенатор из США заявил, что в его штате выгоднее покупать кокаин, чем бензин
Американский сенатор Кеннеди заявил, что в Луизиане выгоднее покупать кокаин, чем бензин