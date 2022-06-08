https://ria.ru/20220608/benzin-1794127067.html

Сенатор из США заявил, что в его штате выгоднее покупать кокаин, чем бензин

Сенатор из США заявил, что в его штате выгоднее покупать кокаин, чем бензин - РИА Новости, 08.06.2022

Сенатор из США заявил, что в его штате выгоднее покупать кокаин, чем бензин

Американский сенатор Джон Кеннеди заявил, что в его родном штате Луизиана бензин так дорог, что выгоднее закупаться кокаином. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T23:46

2022-06-08T23:46

2022-06-08T23:48

в мире

джо байден

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сша

бензин

экономика

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ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Американский сенатор Джон Кеннеди заявил, что в его родном штате Луизиана бензин так дорог, что выгоднее закупаться кокаином.Представитель республиканской оппозиции в эфире телеканала Fox раскритиковал президента США Джо Байдена за неспособность совладать с растущими ценами на топливо, которые практически ежедневно обновляют исторические максимумы.В Луизиане, центре американской нефтеперерабатывающей промышленности, бензин – один из самых дешевых в США. По состоянию на среду, его розничная цена составляет 4,495 доллара за галлон (3,785 литра) против 4,955 доллара в среднем по стране.

https://ria.ru/20220604/benzin-1793185604.html

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в мире, джо байден, луизиана, сша, бензин, экономика