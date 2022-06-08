https://ria.ru/20220608/benzin-1794126386.html
Цена на бензин в Великобритании установила новый рекорд, пишут СМИ
Цена на бензин в Великобритании установила новый рекорд, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2022
Цена на бензин в Великобритании установила новый рекорд, пишут СМИ
Цена за литр бензина в Британии во вторник составила 180,7 пенса (2,2 доллара), что на 2 пенса (0,02 доллара) больше, чем днем ранее, это рекордный суточный... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T23:37
2022-06-08T23:37
2022-06-08T23:37
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Цена за литр бензина в Британии во вторник составила 180,7 пенса (2,2 доллара), что на 2 пенса (0,02 доллара) больше, чем днем ранее, это рекордный суточный прирост за 17 лет, сообщила газета Times со ссылкой на британскую ассоциацию автомобилистов (RAC)."Цена литра бензина вчера выросла на 2 пенса, что стало самым большим суточным приростом за 17 лет", - говорится в сообщении газеты.Как отмечает газета, согласно данным компании Experian Catalist, цена за литр бензина во вторник в Британии составила 180,7 пенса. В то же время в RAC предупредили, что если суточные темпы роста цен на бензин в королевстве сохранятся такими же, то цена топлива на полный 55-литровый бак может превысить 100 фунтов (125 долларов).В конце мая в RAC заявили, что стоимость литра неэтилированного бензина составила 171,04 пенса (около 2,16 доллара), тогда как как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в мае, составляла 170,35 пенса. В свою очередь, стоимость дизельного топлива выросла до 181,64 пенса (около 2,3 доллара) против предыдущего рекорда в 181,35 пенса в мае.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, власти вводят временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.
https://ria.ru/20220517/angliya-1789097978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, великобритания, россия, цены на нефть, в мире
Цена на бензин в Великобритании установила новый рекорд, пишут СМИ
Times: суточный прирост цен на бензин в Великобритании обновил рекорд за 17 лет
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Цена за литр бензина в Британии во вторник составила 180,7 пенса (2,2 доллара), что на 2 пенса (0,02 доллара) больше, чем днем ранее, это рекордный суточный прирост за 17 лет, сообщила
газета Times со ссылкой на британскую ассоциацию автомобилистов (RAC).
"Цена литра бензина вчера выросла на 2 пенса, что стало самым большим суточным приростом за 17 лет", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечает газета, согласно данным компании Experian Catalist, цена за литр бензина во вторник в Британии составила 180,7 пенса. В то же время в RAC предупредили, что если суточные темпы роста цен на бензин в королевстве сохранятся такими же, то цена топлива на полный 55-литровый бак может превысить 100 фунтов (125 долларов).
В конце мая в RAC заявили, что стоимость литра неэтилированного бензина составила 171,04 пенса (около 2,16 доллара), тогда как как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в мае, составляла 170,35 пенса. В свою очередь, стоимость дизельного топлива выросла до 181,64 пенса (около 2,3 доллара) против предыдущего рекорда в 181,35 пенса в мае.
Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании
бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России
и стремления отказаться от закупок российской нефти.
Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, власти вводят временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.