https://ria.ru/20220608/benzin-1794126386.html

Цена на бензин в Великобритании установила новый рекорд, пишут СМИ

Цена на бензин в Великобритании установила новый рекорд, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2022

Цена на бензин в Великобритании установила новый рекорд, пишут СМИ

Цена за литр бензина в Британии во вторник составила 180,7 пенса (2,2 доллара), что на 2 пенса (0,02 доллара) больше, чем днем ранее, это рекордный суточный... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T23:37

2022-06-08T23:37

2022-06-08T23:37

экономика

великобритания

россия

цены на нефть

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752209424_982:209:2817:1241_1920x0_80_0_0_50d18d78b7d887a5c648c00b5f4d0d9c.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Цена за литр бензина в Британии во вторник составила 180,7 пенса (2,2 доллара), что на 2 пенса (0,02 доллара) больше, чем днем ранее, это рекордный суточный прирост за 17 лет, сообщила газета Times со ссылкой на британскую ассоциацию автомобилистов (RAC)."Цена литра бензина вчера выросла на 2 пенса, что стало самым большим суточным приростом за 17 лет", - говорится в сообщении газеты.Как отмечает газета, согласно данным компании Experian Catalist, цена за литр бензина во вторник в Британии составила 180,7 пенса. В то же время в RAC предупредили, что если суточные темпы роста цен на бензин в королевстве сохранятся такими же, то цена топлива на полный 55-литровый бак может превысить 100 фунтов (125 долларов).В конце мая в RAC заявили, что стоимость литра неэтилированного бензина составила 171,04 пенса (около 2,16 доллара), тогда как как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в мае, составляла 170,35 пенса. В свою очередь, стоимость дизельного топлива выросла до 181,64 пенса (около 2,3 доллара) против предыдущего рекорда в 181,35 пенса в мае.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, власти вводят временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.

https://ria.ru/20220517/angliya-1789097978.html

https://ria.ru/20220505/britaniya-1787090624.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, великобритания, россия, цены на нефть, в мире