Рейтинг@Mail.ru
Цена на бензин в Великобритании установила новый рекорд, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/benzin-1794126386.html
Цена на бензин в Великобритании установила новый рекорд, пишут СМИ
Цена на бензин в Великобритании установила новый рекорд, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2022
Цена на бензин в Великобритании установила новый рекорд, пишут СМИ
Цена за литр бензина в Британии во вторник составила 180,7 пенса (2,2 доллара), что на 2 пенса (0,02 доллара) больше, чем днем ранее, это рекордный суточный... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T23:37
2022-06-08T23:37
экономика
великобритания
россия
цены на нефть
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752209424_982:209:2817:1241_1920x0_80_0_0_50d18d78b7d887a5c648c00b5f4d0d9c.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Цена за литр бензина в Британии во вторник составила 180,7 пенса (2,2 доллара), что на 2 пенса (0,02 доллара) больше, чем днем ранее, это рекордный суточный прирост за 17 лет, сообщила газета Times со ссылкой на британскую ассоциацию автомобилистов (RAC)."Цена литра бензина вчера выросла на 2 пенса, что стало самым большим суточным приростом за 17 лет", - говорится в сообщении газеты.Как отмечает газета, согласно данным компании Experian Catalist, цена за литр бензина во вторник в Британии составила 180,7 пенса. В то же время в RAC предупредили, что если суточные темпы роста цен на бензин в королевстве сохранятся такими же, то цена топлива на полный 55-литровый бак может превысить 100 фунтов (125 долларов).В конце мая в RAC заявили, что стоимость литра неэтилированного бензина составила 171,04 пенса (около 2,16 доллара), тогда как как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в мае, составляла 170,35 пенса. В свою очередь, стоимость дизельного топлива выросла до 181,64 пенса (около 2,3 доллара) против предыдущего рекорда в 181,35 пенса в мае.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, власти вводят временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.
https://ria.ru/20220517/angliya-1789097978.html
https://ria.ru/20220505/britaniya-1787090624.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752209424_399:145:2935:2047_1920x0_80_0_0_14c4986ce63caef2066b72a913be2843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, великобритания, россия, цены на нефть, в мире
23:37 08.06.2022
 
Цена на бензин в Великобритании установила новый рекорд, пишут СМИ

Times: суточный прирост цен на бензин в Великобритании обновил рекорд за 17 лет

© AP Photo / Frank AugsteinОчередь на автозаправочной станции в Лондоне
Очередь на автозаправочной станции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Очередь на автозаправочной станции в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Цена за литр бензина в Британии во вторник составила 180,7 пенса (2,2 доллара), что на 2 пенса (0,02 доллара) больше, чем днем ранее, это рекордный суточный прирост за 17 лет, сообщила газета Times со ссылкой на британскую ассоциацию автомобилистов (RAC).
"Цена литра бензина вчера выросла на 2 пенса, что стало самым большим суточным приростом за 17 лет", - говорится в сообщении газеты.
Очередь на автозаправочной станции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 18:24Специальная военная операция на Украине
"Извините за апокалипсис": британцев призвали готовиться к обнищанию
Как отмечает газета, согласно данным компании Experian Catalist, цена за литр бензина во вторник в Британии составила 180,7 пенса. В то же время в RAC предупредили, что если суточные темпы роста цен на бензин в королевстве сохранятся такими же, то цена топлива на полный 55-литровый бак может превысить 100 фунтов (125 долларов).
В конце мая в RAC заявили, что стоимость литра неэтилированного бензина составила 171,04 пенса (около 2,16 доллара), тогда как как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в мае, составляла 170,35 пенса. В свою очередь, стоимость дизельного топлива выросла до 181,64 пенса (около 2,3 доллара) против предыдущего рекорда в 181,35 пенса в мае.
Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, власти вводят временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.
Участники протеста против роста уровня цен в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 21:14
Британцев заставили есть меньше мяса ради "спасения Украины"
 
ЭкономикаВеликобританияРоссияЦены на нефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала