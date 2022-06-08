https://ria.ru/20220608/benzin-1793973198.html
Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда, сообщают аналитики
Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда, сообщают аналитики - РИА Новости, 08.06.2022
Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда, сообщают аналитики
Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда на фоне подорожания нефти, свидетельствуют данные голландского центра консультирования потребителей United... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:36
2022-06-08T13:36
2022-06-08T13:36
в мире
экономика
нидерланды
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ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда на фоне подорожания нефти, свидетельствуют данные голландского центра консультирования потребителей United Consumers.Розничная цена бензина в настоящее время составляет 2,504 евро за литр. При этом на некоторых заправках бензин продают даже за 2,55 евро. Таким образом, стоимость бензина выросла на 0,2 цента по сравнению с предыдущим рекордом, зафиксированным 10 марта.Цена на дизельное топливо не является рекордно высокой, однако она также увеличилась - он теперь обойдется в 2,22 евро за литр.Отмечается, что рост цен на топливо в основном связан с подорожанием нефти, баррель которой стоит 120 долларов.В прошлую пятницу цена на топливо в Нидерландах впервые оказалась выше, чем до снижения акцизного налога 1 апреля.В Нидерландах с 1 апреля был снижен акцизный налог на неэтилированный бензин на 17 центов за литр и на дизельное топливо - на 11 центов за литр. Кроме того, с 1 июля будет снижен налог на добавленную стоимость на газ и электроэнергию - до 9%.
https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1793793844.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, экономика, нидерланды
Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда, сообщают аналитики
United Consumers: цена на бензин в Нидерландах достигла рекорда из-за подорожания нефти
ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости.
Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда на фоне подорожания нефти, свидетельствуют данные голландского центра консультирования потребителей United Consumers
.
Розничная цена бензина в настоящее время составляет 2,504 евро за литр. При этом на некоторых заправках бензин продают даже за 2,55 евро. Таким образом, стоимость бензина выросла на 0,2 цента по сравнению с предыдущим рекордом, зафиксированным 10 марта.
Цена на дизельное топливо не является рекордно высокой, однако она также увеличилась - он теперь обойдется в 2,22 евро за литр.
Отмечается, что рост цен на топливо в основном связан с подорожанием нефти, баррель которой стоит 120 долларов.
В прошлую пятницу цена на топливо в Нидерландах
впервые оказалась выше, чем до снижения акцизного налога 1 апреля.
В Нидерландах с 1 апреля был снижен акцизный налог на неэтилированный бензин на 17 центов за литр и на дизельное топливо - на 11 центов за литр. Кроме того, с 1 июля будет снижен налог на добавленную стоимость на газ и электроэнергию - до 9%.