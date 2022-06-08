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Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда, сообщают аналитики - РИА Новости, 08.06.2022
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Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда, сообщают аналитики
Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда, сообщают аналитики - РИА Новости, 08.06.2022
Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда, сообщают аналитики
Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда на фоне подорожания нефти, свидетельствуют данные голландского центра консультирования потребителей United... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:36
2022-06-08T13:36
в мире
экономика
нидерланды
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ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда на фоне подорожания нефти, свидетельствуют данные голландского центра консультирования потребителей United Consumers.Розничная цена бензина в настоящее время составляет 2,504 евро за литр. При этом на некоторых заправках бензин продают даже за 2,55 евро. Таким образом, стоимость бензина выросла на 0,2 цента по сравнению с предыдущим рекордом, зафиксированным 10 марта.Цена на дизельное топливо не является рекордно высокой, однако она также увеличилась - он теперь обойдется в 2,22 евро за литр.Отмечается, что рост цен на топливо в основном связан с подорожанием нефти, баррель которой стоит 120 долларов.В прошлую пятницу цена на топливо в Нидерландах впервые оказалась выше, чем до снижения акцизного налога 1 апреля.В Нидерландах с 1 апреля был снижен акцизный налог на неэтилированный бензин на 17 центов за литр и на дизельное топливо - на 11 центов за литр. Кроме того, с 1 июля будет снижен налог на добавленную стоимость на газ и электроэнергию - до 9%.
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в мире, экономика, нидерланды
13:36 08.06.2022
 
Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда, сообщают аналитики

United Consumers: цена на бензин в Нидерландах достигла рекорда из-за подорожания нефти

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Заправка бензином автомобиля . Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда на фоне подорожания нефти, свидетельствуют данные голландского центра консультирования потребителей United Consumers.
Розничная цена бензина в настоящее время составляет 2,504 евро за литр. При этом на некоторых заправках бензин продают даже за 2,55 евро. Таким образом, стоимость бензина выросла на 0,2 цента по сравнению с предыдущим рекордом, зафиксированным 10 марта.
Цена на дизельное топливо не является рекордно высокой, однако она также увеличилась - он теперь обойдется в 2,22 евро за литр.
Отмечается, что рост цен на топливо в основном связан с подорожанием нефти, баррель которой стоит 120 долларов.
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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В прошлую пятницу цена на топливо в Нидерландах впервые оказалась выше, чем до снижения акцизного налога 1 апреля.
В Нидерландах с 1 апреля был снижен акцизный налог на неэтилированный бензин на 17 центов за литр и на дизельное топливо - на 11 центов за литр. Кроме того, с 1 июля будет снижен налог на добавленную стоимость на газ и электроэнергию - до 9%.
 
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