https://ria.ru/20220608/benzin-1793973198.html

Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда, сообщают аналитики

Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда, сообщают аналитики - РИА Новости, 08.06.2022

Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда, сообщают аналитики

Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда на фоне подорожания нефти, свидетельствуют данные голландского центра консультирования потребителей United... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:36

2022-06-08T13:36

2022-06-08T13:36

в мире

экономика

нидерланды

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ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда на фоне подорожания нефти, свидетельствуют данные голландского центра консультирования потребителей United Consumers.Розничная цена бензина в настоящее время составляет 2,504 евро за литр. При этом на некоторых заправках бензин продают даже за 2,55 евро. Таким образом, стоимость бензина выросла на 0,2 цента по сравнению с предыдущим рекордом, зафиксированным 10 марта.Цена на дизельное топливо не является рекордно высокой, однако она также увеличилась - он теперь обойдется в 2,22 евро за литр.Отмечается, что рост цен на топливо в основном связан с подорожанием нефти, баррель которой стоит 120 долларов.В прошлую пятницу цена на топливо в Нидерландах впервые оказалась выше, чем до снижения акцизного налога 1 апреля.В Нидерландах с 1 апреля был снижен акцизный налог на неэтилированный бензин на 17 центов за литр и на дизельное топливо - на 11 центов за литр. Кроме того, с 1 июля будет снижен налог на добавленную стоимость на газ и электроэнергию - до 9%.

https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1793793844.html

нидерланды

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, нидерланды