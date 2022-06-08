https://ria.ru/20220608/belousov-1793952822.html
Прокурор запросила 14 лет колонии для экс-депутата Госдумы Белоусова
Прокурор запросила 14 лет колонии для экс-депутата Госдумы Белоусова - РИА Новости, 08.06.2022
Прокурор запросила 14 лет колонии для экс-депутата Госдумы Белоусова
Прокурор попросил суд приговорить к 14 годам колонии депутата Госдумы Вадима Белоусова за получение взятки в 3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:46
2022-06-08T12:46
2022-06-08T13:05
происшествия
россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
михаил юревич
вадим белоусов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить к 14 годам колонии депутата Госдумы Вадима Белоусова за получение взятки в 3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прошу назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей", - сказала государственный обвинитель. Слуга народа вину не признает. Заключения в СИЗО на время следствия он избежал, дожидаясь приговора под подпиской о невыезде.Помимо этого, прокуратура попросила на 15 лет после освобождения лишить его права занимать определенные должности на государственной службе, а также лишить медали "За заслугами перед Отечеством II степени". Для второй фигурантки Маргариты Бутаковой гособвинитель запросила четыре года колонии из-за ее возраста, 80 лет, и хронических заболеваний.В настоящее время очередь выступать в прениях перешла к стороне защиты. Затем с последним словом выступят обвиняемые, и суд удалится на вынесение приговора.По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими в Москве и Челябинске получили взятку от дорожно-строительного холдинга. Деньги, считает следствие, предназначались за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог.На сегодня Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник экс-губернатор Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20220516/burnashov-1788742606.html
https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), михаил юревич, вадим белоусов
12:46 08.06.2022 (обновлено: 13:05 08.06.2022)
Прокурор запросила 14 лет колонии для экс-депутата Госдумы Белоусова
Прокурор запросила 14 лет колонии для экс-депутата Госдумы Белоусова за получение взятки
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить к 14 годам колонии депутата Госдумы Вадима Белоусова за получение взятки в 3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей", - сказала государственный обвинитель. Слуга народа вину не признает. Заключения в СИЗО на время следствия он избежал, дожидаясь приговора под подпиской о невыезде.
Помимо этого, прокуратура попросила на 15 лет после освобождения лишить его права занимать определенные должности на государственной службе, а также лишить медали "За заслугами перед Отечеством II степени". Для второй фигурантки Маргариты Бутаковой гособвинитель запросила четыре года колонии из-за ее возраста, 80 лет, и хронических заболеваний.
В настоящее время очередь выступать в прениях перешла к стороне защиты. Затем с последним словом выступят обвиняемые, и суд удалится на вынесение приговора.
По данным СК РФ
, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем
и другими в Москве
и Челябинске
получили взятку от дорожно-строительного холдинга. Деньги, считает следствие, предназначались за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог.
На сегодня Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме
лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник экс-губернатор Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.