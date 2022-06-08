https://ria.ru/20220608/belousov-1793952822.html

Прокурор запросила 14 лет колонии для экс-депутата Госдумы Белоусова

Прокурор запросила 14 лет колонии для экс-депутата Госдумы Белоусова - РИА Новости, 08.06.2022

Прокурор запросила 14 лет колонии для экс-депутата Госдумы Белоусова

Прокурор попросил суд приговорить к 14 годам колонии депутата Госдумы Вадима Белоусова за получение взятки в 3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:46

2022-06-08T12:46

2022-06-08T13:05

происшествия

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госдума рф

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вадим белоусов

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить к 14 годам колонии депутата Госдумы Вадима Белоусова за получение взятки в 3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прошу назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей", - сказала государственный обвинитель. Слуга народа вину не признает. Заключения в СИЗО на время следствия он избежал, дожидаясь приговора под подпиской о невыезде.Помимо этого, прокуратура попросила на 15 лет после освобождения лишить его права занимать определенные должности на государственной службе, а также лишить медали "За заслугами перед Отечеством II степени". Для второй фигурантки Маргариты Бутаковой гособвинитель запросила четыре года колонии из-за ее возраста, 80 лет, и хронических заболеваний.В настоящее время очередь выступать в прениях перешла к стороне защиты. Затем с последним словом выступят обвиняемые, и суд удалится на вынесение приговора.По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими в Москве и Челябинске получили взятку от дорожно-строительного холдинга. Деньги, считает следствие, предназначались за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог.На сегодня Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник экс-губернатор Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20220516/burnashov-1788742606.html

https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), михаил юревич, вадим белоусов