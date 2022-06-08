https://ria.ru/20220608/belgu-1793821364.html

В России создали пластичный и прочный сплав для космоса

В России создали пластичный и прочный сплав для космоса - РИА Новости, 08.06.2022

В России создали пластичный и прочный сплав для космоса

Уникальный сплав, не имеющий аналогов по прочности и пластичности при экстремально низких температурах, разработали ученые НИУ "БелГУ". По их словам, материал... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T09:00

2022-06-08T09:00

2022-06-08T09:00

наука

арктика

технологии

навигатор абитуриента

университетская наука

белгородский государственный университет

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космос - риа наука

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уникальный сплав, не имеющий аналогов по прочности и пластичности при экстремально низких температурах, разработали ученые НИУ "БелГУ". По их словам, материал также отличается экономичностью и найдет широкое применение в системах, необходимых для освоения космоса, Мирового океана, Арктики и Антарктики. Результаты опубликованы в журнале Materials Science and Engineering.Для изготовления систем, рассчитанных на работу при крайне низких температурах, сегодня применяются так называемые аустенитные стали. По словам специалистов, их прочность, пластичность и другие механические свойства зачастую оказываются недостаточными – например, для функционирования в открытом космосе или для создания ответственных элементов криогенной техники.Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета получили перспективный сплав на основе железа, кобальта, никеля, хрома и углерода, который, по их словам, обладает выдающимися свойствами при температуре до –150°С и ниже.По его словам, присутствие углерода и повышенное содержания железа способствуют дополнительному росту прочности и снижению стоимости материала. Высокие механические свойства сплава обеспечивает, как объяснили ученые, так называемый TRIP-эффект. Он заключается в значительном увеличении прочности и пластичности за счет изменения кристаллической структуры материала в процессе холодной пластической деформации."Подобные сплавы привлекательны из-за их способности к обработке глубокой вытяжкой, в результате которой получаются тонкостенные пустотелые детали повышенной прочности. Также их применение открывает широкий спектр возможностей для систем, рассчитанных на крайне низкие температуры — прежде всего при освоении космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики", — отметил Дмитрий Шайсултанов.Полученные в ходе исследования данные расширяют понимание механизмов, определяющих поведение сплавов с TRIP-эффектами в различных условиях. Это позволит производить более точный выбор материалов и технологий обработки для создания изделий с нужным комплексом механических свойств, объяснили ученые.Дальнейшие исследования научного коллектива направлены на адаптацию нового сплава к промышленным технологиям 3D-печати.

https://ria.ru/20211213/belgu-1763145731.html

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арктика, технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, белгородский государственный университет, космос, космос - риа наука