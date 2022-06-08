https://ria.ru/20220608/bayden-1794114201.html

Байден вновь оступился на трапе самолета

Байден вновь оступился на трапе самолета - РИА Новости, 08.06.2022

Байден вновь оступился на трапе самолета

Президент США Джо Байден вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T21:23

2022-06-08T21:23

2022-06-08T21:23

в мире

сша

вашингтон (штат)

лос-анджелес

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета.Байден в среду отправился из Вашингтона в Лос-Анджелес для участия в организованном США Саммите Америк. На распространенных американскими телеканалами кадрах видно, как президент США делает несколько шагов по трапу, а после оступается, но, держась за поручень, остается на ногах.В марте прошлого года президент США трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.

https://ria.ru/20220608/bayden-1793888319.html

сша

вашингтон (штат)

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в мире, сша, вашингтон (штат), лос-анджелес, джо байден