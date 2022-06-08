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Байден вновь оступился на трапе самолета - РИА Новости, 08.06.2022
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Байден вновь оступился на трапе самолета
Байден вновь оступился на трапе самолета - РИА Новости, 08.06.2022
Байден вновь оступился на трапе самолета
Президент США Джо Байден вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T21:23
2022-06-08T21:23
в мире
сша
вашингтон (штат)
лос-анджелес
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета.Байден в среду отправился из Вашингтона в Лос-Анджелес для участия в организованном США Саммите Америк. На распространенных американскими телеканалами кадрах видно, как президент США делает несколько шагов по трапу, а после оступается, но, держась за поручень, остается на ногах.В марте прошлого года президент США трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.
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сша
вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), лос-анджелес, джо байден
21:23 08.06.2022
 
Байден вновь оступился на трапе самолета

Президент США Джо Байден вновь оступился на трапе самолета

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден в международном аэропорту Чикаго
Президент США Джо Байден в международном аэропорту Чикаго - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден в международном аэропорту Чикаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета.
Байден в среду отправился из Вашингтона в Лос-Анджелес для участия в организованном США Саммите Америк. На распространенных американскими телеканалами кадрах видно, как президент США делает несколько шагов по трапу, а после оступается, но, держась за поручень, остается на ногах.
В марте прошлого года президент США трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 08:41
Байден подтвердил участие в саммите НАТО в Мадриде
 
В миреСШАВашингтон (штат)Лос-АнджелесДжо Байден
 
 
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